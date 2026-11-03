噴粉末癱瘓台積電？神祕小鎮藏「13個9」極限礦石... 若斷供全球晶片剩半年壽命

斯普魯斯派恩（Spruce Pine）是北卡羅萊納州阿帕拉契山脈高處的小鎮。當地稱不上富裕，門前卻坐擁巨大天然財富支撐起每年價值五千億美元的矽晶產業。

只要一粒沙雜質 千億晶圓瞬間報廢

從鎮區沿著狹窄山路向上就能找到比利時矽比科（Sibelco）公司經營的礦場，此處專門開採白色石英岩，但對生產情況保密到家。

本文摘自《封閉經濟的代價》

二氧化矽純度以斯普魯斯派恩出產的石英最高，目前也幾乎只有這座礦場的石英品質足以用於全球半導體產業所需的矽晶圓。

先將當地高純度石英製成工業坩堝，再將矽礦經過高度精煉而形成的「多晶矽」放入其中熔化，接著拉製為長條錠狀再切割成矽晶圓才能製成微晶片。

純度高達「13個9」的印鈔機

如果坩堝含有哪怕最微小的雜質也會破壞晶圓品質導致無法使用，斯普魯斯派恩的石英純度高達百分之九十九點九九九九九九九九九九九（前後共十三個九），意思是每十兆單位的純淨物質中僅混入一份雜質。

當地年產量估計在十八萬至二十萬公噸之間，這幾乎是半導體坩堝製造業唯一來源，簡直跟家裡有台印鈔機或後山有座金礦差不多的意思。

想當然耳，地質學界接受委託在全球尋找同等級高品質石英產地，但迄今能進入供應鏈的其他來源就規模來說都無法與此地相提並論，44斯普魯斯派恩處於實質壟斷地位。

深山礦場若遇襲 全球半導體只剩半年壽命

「仔細想想很可怕，」記者埃德．康威（Ed Conway）在其著作《物質世界》（Material World）裡引述資深業界人士的看法：「如果有人開一架噴藥機，飛過斯普魯斯派恩兩座礦場上空噴灑某種白色粉末，全球半導體產業就只剩下半年壽命了。」

至於白色粉末的成分，這位專家十分睿智避而不談。

阿帕拉契山脈這座神祕礦場不是晶片供應鏈中唯一可能出差錯的點。用於製造半導體的冶金級多晶矽幾乎都產於中國， （以斯普魯斯派恩石英坩堝）處理過的矽通常到日本熔煉，當地公司專門生產矽錠並加工為晶圓。

而台灣與南韓進行的最終生產程序裡需要純化氖氣，這是煉鋼過程副產品。

50個致命瓶頸交織出的美中「恐怖平衡」

二〇二二年俄羅斯入侵之前，晶片產業氖氣的主要供應國是烏克蘭，如今大部分氖氣來自中國，因此某工業氣體供應商的老闆曾經指出：「一旦中國長期禁止氖氣出口，庫存耗盡以後半導體產業必定元氣大傷。」晶片生產還需要鎢，來源又以中國為大宗。

一份研究將晶片生產的潛在瓶頸定義為：特定項目有百分之六十五以上集中在單一國家或地區。根據這個標準，評估報告中全球半導體供應鏈裡至少存在五十個瓶頸。

「總會有些東西得從另一個地方、另一個國家甚至另一個大陸運進來，」一位台灣晶片供應業者指出問題癥結。這個結構對參與其中的國家構成潛在威脅，卻也同時形成技術上的「恐怖平衡」。

台灣半導體若受損 影響全球經濟體系

對中美兩國而言，台灣半導體工廠受損對雙方電子業甚至整個經濟體系都是災難。至於晶片原料供應方面，中國可以切斷多晶矽、氖氣、鎢，美國則能對斯普魯斯派恩的石英出口施加禁運。

時間稍微拉長的話或許兩邊都能調整製程並另覓貨源，但短期來看兩個大國掐著對方脖子隨時都能施壓。

（本文摘自《封閉經濟的代價》作者：朱永雄 譯者：陳岳辰)