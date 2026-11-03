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蔡司鏡片打中月球上高爾夫球 BBC事實查核中心記者揭晶片供應鏈「台積電神整合」

聯合新聞網／ 商周出版
從蔡司極限平滑的反射鏡，到美英的真空與光源技術，一台機台凝聚全球五千家廠商心血；而要讓這座龐然大物發揮最大效益，全球唯獨少不了台積電。示意圖／AI生成
從蔡司極限平滑的反射鏡，到美英的真空與光源技術，一台機台凝聚全球五千家廠商心血；而要讓這座龐然大物發揮最大效益，全球唯獨少不了台積電。示意圖／AI生成

深入探究微晶片供應鏈現況，會發現參與其中的企業愈來愈多，地理分布也愈來愈廣。

艾司摩爾一臺機器有十萬個零件，來自分布在歐洲、美國、亞洲的五千家直接供應商，其中包括英國廠商的真空系統、美國廠商的紫外光源，通快與蔡司提供的超高規格雷射和反射鏡，以及受光照射會發生化學反應的日本製特殊「光阻劑」。

本文摘自《封閉經濟的代價》
本文摘自《封閉經濟的代價》

這些東西目前都沒有可行的替代方案。蔡司的設備精準到什麼程度？他們聲稱若將其技術按比例放大，甚至能引導雷射擊中位在月球表面的高爾夫球。

而反射鏡表面又平滑到什麼程度？即使放大到國家面積，表面最高凸起處也不到零點五公釐。至於供應艾司摩爾所需的這類光學元件，蔡司則坦言自己根本沒有競爭對手。

光阻劑方面情況相差無幾，僅四間日本企業就拿下全部訂單。此外艾司摩爾的機器與光阻劑交互作用需要另一種化學物質輔助，這部分更誇張，另一間日本公司「東京威力科創」（Tokyo Electron） 達成百分之百壟斷。

上述情況只是晶片供應鏈的冰山一角，先進製程還包括數十種技術如「蝕刻」、「摻雜」和「薄膜沉積」，必要設備由全球各地少數公司提供。

還有個重要觀念是製造晶片並非有機器就好，得考慮操作機器以及整合製程的效率，這部分目前只有臺灣台積電與南韓三星能上榜。

再來製程要進步必須繼續開發先進微影技術，比利時魯汶的校際微電子中心（Interuniversity Microelectronics Centre, IMEC）是業界眼中不可或缺的推手。

甚至應該先退一步，回頭看看晶片原料產地何在。製造晶片的矽並不稀缺，是地殼中含量僅次於氧的第二豐富元素，通常以二氧化矽形式存在於石英，多數人可能更熟悉它的另一個名字－－沙子。

有六十多個國家大規模開採，要從別的國家取得也不是難事，41可是製造晶片又絕不僅僅是挖沙子那麼簡單。

（本文摘自《封閉經濟的代價》作者：朱永雄 譯者：陳岳辰)

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