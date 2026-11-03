日本人攝取熱量6成仰賴進口…全球糧食安全排名卻極差 經濟學人揭密辛

很多人開口閉口都是糧食安全與自給自足，彷彿兩個詞彙彼此通用而且眾所周知，問題在於事實並非如此。

個人或家庭層級的糧食安全不僅牽涉到是否開放進口，還與國內食物價格有密不可分的關係。如果一個人沒錢吃飽或無法吃得健康，即使生活在富裕國家又能不能算是糧食安全？卻也有一部分貧窮國家明明身為糧食淨出口國，理論上自給率應該很高，但國內飢餓率竟然居高不下。

本文摘自《封閉經濟的代價》

同時又有富裕國家作為糧食凈進口大宗，卻成功消弭了營養不良的問題。有鑑於此，學術研究傾向使用綜合指標評估國家糧食安全，考慮因素不限於國家的生產與消費，還包括國內糧食零售價格、國民取得糧食的便利程度、供應來源多樣性與穩定性等等。

根據經濟學人集團旗下「經濟學人衝擊」(Economist Impact)的排名，日本人攝取的熱量有六成仰賴進口卻在全球糧食安全排名第六，美國生產的糧食遠超過本土消費量反而成績比較差，雙方差距的關鍵就在於國內糧食價格承受度與供應便利性。

只拿國家農產量與消費量對比就當作指標顯然過度粗淺，可能造成極其嚴重的誤判，中國進口大豆作為動物飼料就十足證明了這點。

很多人忽略的另一個現實層面是大型農業生產國通常也大量進口化學肥料。很多指標裡美國達成了糧食自給自足，但美國每年進口的肥料價值也是排行全球第三，沒有肥料就無法種植作物並提高產量。

巴西也一樣，二〇二二年進口了價值二百七十億美元的肥料，其中來自中國的部分正好是二十七億。以鉀肥磷肥為首的肥料貿易是全球糧食體系勢必得相互依存的重要關鍵。

理論上，所謂的自給自足甚至無法保證國家糧食安全。假設有兩個國家：一個具備完全自給能力並拒絕進口，另一個無法完全自給卻接受貿易。

試想雙方同時遭遇天災導致國內歉收，各自結果是什麼？孤立主義國家的糧食價格將會飆升，開放進出口的國家則能得到外部供應緩解通膨。

跨境糧食貿易是國家農業生產的緩衝區間，如果覺得糧食依賴外人叫做危險或魯莽，無法進口糧食同樣造成很大風險，這點必須納入考慮。

（本文摘自《封閉經濟的代價》作者：朱永雄 譯者：陳岳辰)