半導體產業獨強…台灣真得「荷蘭病」？專家引歷史經驗憂：終將付出代價

優勢與風險並存：台灣是否真的得病？

與1960 年代的荷蘭不同，台灣的半導體並非短期機會財，而是長期技術積累的成果。它帶動設備、材料、封測、IC 設計等完整供應鏈，具有強大的技術外溢效果。高額貿易順差反映的是全球競爭力，而非單純匯率推升。

然而，風險也不可忽視。第一是產業過度集中帶來的系統性風險。若地緣政治升高衝突，半導體出口受阻，整體經濟將面臨重大衝擊。第二是社會分配問題。當經濟成果集中於少數產業與少數人群，社會信任與中產階級穩定度將受到侵蝕。

本文摘自《新冷戰下的經濟棋局》

荷蘭當年曾因過度依賴天然氣與高福利支出而陷入財政困境，直到1980 年代改革後，才走向所謂「荷蘭奇蹟」。歷史經驗提醒我們：繁榮若缺乏結構平衡，終將付出代價。

對症之道：從三個方向著手

第一、產業多元化與升級。政府不應壓抑半導體，而是以其為平台，帶動智慧機械、綠能科技、生技醫療、數位服務等領域發展。

透過技術轉移與供應鏈合作，讓傳統產業轉型為高值化製造。

第二、善用紅利建立長期基金。參考挪威主權財富基金模式，將部分半導體稅收與盈餘投入教育、基礎建設與產業研發，而非短期消費支出。這可避免「吃祖產」式的財政思維。

第三、深化區域經貿整合。積極推動加入區域貿易協定，降低傳統產業關稅負擔。同時推動服務業數位轉型，提高生產力與薪資水準，減緩M 型化趨勢。

此外，央行在匯率與資產市場的審慎管理也至關重要。避免資產泡沫過度膨脹，維持金融穩定，是防範「非理性繁榮」的必要條件。

在繁榮中保持清醒

台灣是否已罹患荷蘭病？或許尚未到病入膏肓的地步，但症狀已浮現。半導體與AI 是台灣的優勢，也是全球戰略資產，但任何單一產業的獨強，都可能在無意間削弱經濟的多元基礎。

真正的挑戰，不在於削弱「護國神山」，而在於如何讓其紅利成為全民共用的公共資產，而非結構失衡的起點。唯有在繁榮之中保持警覺，在高峰之上預作佈局，台灣才能避免重蹈歷史上荷蘭的覆轍，讓技術優勢轉化為長久而均衡的國家競爭力。

（本文摘自《新冷戰下的經濟棋局》作者：陳國祥)