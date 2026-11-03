台灣企業家98%看好景氣 個人理財卻把保本抗通膨擺第一

AI浪潮帶動台灣科技產業站上全球供應鏈關鍵位置，企業家對未來景氣信心也同步升溫。滙豐銀行最新發布2026年《全球企業家財富報告》指出，台灣企業家對未來商業前景持樂觀態度的比例高達98%，不僅超越全球平均的95%，也反映台灣在全球AI產業鏈中的重要地位。不過，有趣的是，企業營運積極擁抱AI，個人財富管理卻相對保守，保本與抗通膨的重要性，甚至高於追求超額報酬。

調查顯示，台灣企業家看好未來前景，主要來自AI發展進展，占44%；其次為科技進步，占28%，以及商業機會與業務表現，占25%。報告指出，2026年第一季台灣貢獻全球AI相關出口價值的14%，AI硬體出口規模更接近GDP的一半，凸顯台灣在全球AI基礎建設布局中的關鍵角色。

企業投資方面，近八成台灣企業家預計未來一年增加AI投資，投入企業營業額11%至30%的中度投資策略，占比高於全球平均的61%。顯示企業主雖看好AI帶來的成長機會，但在資金運用上仍以務實、穩健為原則。

然而，企業經營積極，個人理財卻是另一種思維。調查發現，台灣受訪企業家有75%來自多代家族企業，是本次調查中家族企業占比最高的市場之一。由於家族財富與企業經營緊密連結，企業主在個人投資決策上更重視財富保全，其中41%將抵禦通膨列為優先考量，34%重視避免財富損失，反而只有28%將追求超越市場基準的財富成長列為主要目標。

滙豐（台灣）商業銀行私人銀行負責人邱奕嘉表示，台灣家族企業比重高，企業家的個人財富與企業財富關係密切，因此形成「槓鈴策略」：一方面讓具備競爭優勢的實體企業積極拓展業務，爭取成長機會；另一方面，個人投資組合則追求低波動與高流動性，將本金保全及抗通膨放在首位。

邱奕嘉指出，企業家往往也將個人財富視為企業營運的後盾，保留適度流動性，以便市場波動或企業有增資需求時，能迅速調度資金。這也使台灣企業家在AI投資與個人財富管理上呈現不同風格：企業端積極搶占成長商機，個人資產端則優先確保財富穩定與世代傳承。

滙豐此次研究由益普索英國執行，調查全球16個市場、3,085名可投資資產達200萬美元以上的高資產企業主，其中1,001人淨資產超過1億美元，呈現全球企業家在經營布局及財富管理上的最新趨勢。