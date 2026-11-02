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竹科南科房價飆翻！全台承擔資產通膨 揭傳產快窒息「3大元兇」

聯合新聞網／ 商周出版
竹科、南科周邊房價飆上天！少數科技新貴的強悍購買力，正把非科技業家庭徹底逼出市場。 聯合報系資料照
竹科、南科周邊房價飆上天！少數科技新貴的強悍購買力，正把非科技業家庭徹底逼出市場。 聯合報系資料照

資產價格膨脹與「非理性繁榮」

1996 年， 美國聯準會前主席艾倫· 葛林斯潘（Alan Greenspan）提出「非理性繁榮」（irrational exuberance），警告資產價格脫離基本面的風險。今日臺灣股市與房市的表現，難免令人聯想。

科技股在全球AI 浪潮帶動下估值飆升，即便面臨地緣政治風險與全球景氣循環波動，股價仍屢創新高。部分學者指出，股市與實體經濟的連動性正在下降。

本文摘自《新冷戰下的經濟棋局》
本文摘自《新冷戰下的經濟棋局》

科技產業的繁榮掩蓋了內需疲弱與傳產困境，使整體經濟呈現「表面亮麗、底層承壓」的矛盾局面。

更明顯的是房地產市場。竹北、臺南科學園區周邊房價飆升，科技從業人員的購屋能力推高區域房市，但對非科技業家庭而言，購屋門檻卻愈來愈高。資產通膨由少數產業帶動，卻由整個社會承擔成本。

不只是「半導體病」

將所有問題歸咎於半導體獨強，未免過於簡化。臺灣產業失衡背後，至少有三項結構性因素。

第一、區域貿易整合受限。臺灣至今未能加入CPTPP 與RCEP。成員國間享有關稅優惠，臺灣傳統產業卻面臨較高關稅壁壘，出口競爭力相對受限。

反觀半導體產品在世界貿易組織（WTO）的一項多邊協定——《資訊科技協定》（Information Technology Agreement）架構下多享免關稅待遇，形成制度性差距。

第二、全球供應鏈重組與中國產能過剩。部分學者認為，這不是典型荷蘭病，而是「中國病」──中國龐大產能與低價競爭壓縮臺灣傳產利潤空間。即使沒有半導體獨強，傳統產業也難以回到過往榮景。

第三、能源與成本結構問題。俄烏戰爭後能源價格波動，部分國家取得低價能源，降低製造成本；臺灣能源仰賴進口，成本相對偏高。當高耗能產業利潤本已微薄，成本上升更成壓垮駱駝的最後一根稻草。

（本文摘自《新冷戰下的經濟棋局》作者：陳國祥)

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