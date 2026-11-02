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缺水缺電先保神山？股市創高只有工程師賺？全台陷荷蘭病…傳產服務淪次等公民

聯合新聞網／ 商周出版
護國神山撐起全台經濟奇蹟，背後卻悄悄浮現「荷蘭病」隱憂！當所有資金、政策與目光只聚焦在單一產業，繁榮的另一面正讓其他行業承受劇烈擠壓。 聯合報系資料照
護國神山撐起全台經濟奇蹟，背後卻悄悄浮現「荷蘭病」隱憂！當所有資金、政策與目光只聚焦在單一產業，繁榮的另一面正讓其他行業承受劇烈擠壓。 聯合報系資料照

台灣產業結構的荷蘭病 其症狀及對症之道

當「護國神山」成為台灣經濟的代名詞，當臺灣股市在半導體與AI 題材帶動下屢創新高，一個隱憂也在學界與政策圈悄然發酵：台灣是否正出現類似「荷蘭病」的結構性風險？

所謂「荷蘭病」（Dutch Disease），原指1960 年代荷蘭因北海天然氣致富，卻導致製造業衰退與經濟失衡的現象。此一概念最早由英國期刊《經濟學人》於1977 年提出，用以描述單一產業繁榮對整體經濟結構的排擠與扭曲。

本文摘自《新冷戰下的經濟棋局》
本文摘自《新冷戰下的經濟棋局》

台灣當然不是靠天然氣暴富，而是憑藉數十年技術積累，在全球半導體分工中占據關鍵位置，尤其以台積電為核心，成為世界晶圓代工的樞紐。

然而，當資源、人才、政策、資本高度集中於半導體與AI 產業時，傳統製造業與內需服務業的相對萎縮，是否正是另一種形式的「荷蘭病」？這正是當前台灣必須冷靜面對的課題。

資源極端傾斜與產業空洞化

荷蘭病的第一個典型症狀，是資源過度集中。當年荷蘭的天然氣出口帶來巨額外匯，推升荷蘭盾升值，使製造業失去競爭力。今日台灣的情境雖不同，但產業結構的傾斜卻同樣明顯。

半導體與AI 產業吸納了最多的資金、土地與政策支持。科學園區用地優先劃設，高耗能產業在供電與用水上獲得優先保障。

2021年台灣遭逢數十年罕見乾旱時，半導體產業仍被列為優先供水對象，凸顯其戰略地位。然而，這種「集中式扶植」的結果，是其他產業資源取得成本相對上升。

金屬加工、石化、紡織、塑橡膠等傳統產業，本已面臨全球競爭與中國產能過剩壓力，若再加上能源價格上漲與人才流失，其獲利空間進一步被壓縮。部分企業選擇外移或縮編，形成「去工業化」的隱性趨勢。

薪資結構M型化與人才磁吸

荷蘭病另一個重要特徵，是單一產業的高薪推升整體薪資結構，卻未必帶動全面所得提升。台灣近年的薪資結構，呈現鮮明的「雙速經濟」現象。

半導體工程師年薪動輒百萬、甚至數百萬新臺幣，分紅與股票獎酬屢創新高；相對之下，餐飲、零售、觀光等內需服務業，薪資成長卻遠落後於通膨。即使傳統製造業技術工種，也難以與科技業競爭。

這種差距帶來兩個效應：第一，理工人才高度集中於半導體產業，其他產業面臨「人才斷層」；第二，文法商科系學生也紛紛轉向科技業相關職位，形成跨領域的人才虹吸。人才的單向流動，長期可能削弱產業多樣性與創新基礎。

（本文摘自《新冷戰下的經濟棋局》作者：陳國祥)

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