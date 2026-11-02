油價破百逼瘋通勤族、各國加速淘汰油車 這些國家怕大停電重啟已封存燃煤廠

伊朗戰爭加速了一個關鍵趨勢：經濟增長與化石燃料消耗之間的「脫鉤」。過去兩百年，全球經濟發展與化石燃料使用量始終呈現強烈正相關——GDP 成長必然伴隨著石油、煤炭、天然氣消耗的增加。

油價破百逼退燃油車！各國提前下達停售令

但現在，各國正以前所未有的速度，努力以清潔電力取代石油和天然氣，應用於交通、供暖和工業生產。這場戰爭讓各國政府深刻體認到：依賴化石燃料等於將經濟命脈交棒給地緣政治的不可預測性。因此，轉向新能源不再只是環保團體的道德呼籲，而是各國維護國家生存的核心國策。

這種脫鉤趨勢體現在多個層面。在交通領域，電動車的普及速度明顯加快。伊朗戰爭爆發後，每桶上百美元的油價使傳統燃油車的使用成本急劇上升，各國政府順勢推出更積極的政策鼓勵淘汰燃油車。

本文摘自《新冷戰下的經濟棋局》

中國宣布將原訂2035 年停售燃油車的目標提前至2030 年；加州則要求所有新售乘用車在2028 年前必須為零排放車型。在建築供暖領域，天然氣鍋爐正加速被熱泵取代。

熱泵的能效比高達三至四倍，且完全使用電力運轉，不受天然氣價格波動影響。歐洲熱泵銷量在2026 年第一季較去年同期成長了60％。

在工業領域，鋼鐵、化工等高耗能產業開始嘗試以「綠氫」取代天然氣作為原料和燃料。綠氫是利用再生能源電解水製成的氫氣，燃燒後只產生水，完全不排放二氧化碳。

雖然目前綠氫成本仍高，但伊朗戰爭導致的天然氣價格飆升，意外縮小了兩者之間的差距，使得一些前瞻性的企業開始投資綠氫煉鋼、綠氫製氨等新技術。

每一項轉變都在削弱化石燃料的市場主導地位，同時強化電力在能源系統中的核心角色。人類社會正逐步從「燃燒時代」走向「電力時代」。

天然氣見底怕大停電 美歐重啟「封存燃煤廠」

然而，轉型之路並非平坦直線。在長期趨勢朝向綠能的同時，短期內也出現了明顯的「能源矛盾」現象。部分國家因天然氣價格過高，被迫短期內增加煤炭發電以維持供電穩定。

美國在2026 年春季，由於天然氣庫存見底且液化天然氣進口受阻，多個州不得不重新啟用部分已封存的燃煤電廠。這無疑與拜登政府之前承諾的減碳目標背道而馳，但在維持電網穩定與避免大規模停電的現實壓力下，政策制定者別無選擇。

印度、越南等開發中國家更面臨艱難抉擇：既要承受高價進口能源的財政負擔，又缺乏足夠資金快速部署再生能源與儲能設備，部分地區甚至出現了增加煤炭進口的現象。

抗議潮逼退碳稅、油輪武器失效

此外，能源成本飆升引發了嚴重的通貨膨脹，各國政府的財政壓力急遽增加。為了緩解民眾的電費與燃料帳單壓力，許多國家被迫動用戰略儲備、提供能源補貼，甚至削減燃料稅。

部分國家的氣候補貼資金被挪用於緊急能源補貼，這在一定程度上延緩了綠色投資的步伐。在法國，政府為了平息「黃背心」運動式的抗議浪潮，不得不暫緩原訂的碳稅調漲計劃。

這些短期矛盾說明了能源轉型的複雜性：它並非一條直線前進的道路，而是充滿了權衡、妥協與政治上艱難的抉擇。

然而，許多能源經濟學家警告，不應因為短期的燃煤「反彈」而否定長期轉型的大方向。

試圖以擴大化石燃料開採來解決能源危機，無異於緣木求魚。短期的供應缺口應該用需求面的節能與效率提升來應對，而非投入高成本、長週期的化石燃料項目，那只會讓經濟體更長時間綁在即將沒落的舊能源體系上。

1 分鐘經濟學小百科

★黃背心運動：又稱黃馬甲運動，是法國始於2018 年的抗議運動，因其示威者多半穿著顯眼的螢光黃背心而得名。起初是為抗議油價的上漲及政府的油稅政策，隨後抗議目標逐漸轉向社會、經濟等廣泛層面，並也影響世界各國發起類似的抗議活動。

（本文摘自《新冷戰下的經濟棋局》作者：陳國祥)