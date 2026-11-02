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沒鐵沒煤也敢蓋鋼廠？曾被笑史上最爛提案…他拿日本賠款造就南韓經濟奇蹟

聯合新聞網／ 商周出版
既沒鐵砂又沒煤炭，世界銀行當年斷言「根本不該存在」！朴正熙頂著全球看衰，拿二戰賠償金硬砸下這場史上最危險的工業豪賭。
既沒鐵砂又沒煤炭，世界銀行當年斷言「根本不該存在」！朴正熙頂著全球看衰，拿二戰賠償金硬砸下這場史上最危險的工業豪賭。

沒鐵沒煤的南韓 為何敢豪賭鋼鐵夢？

世界銀行是多邊貸款機構，以協助貧窮國家工業化為目標，可是按照一九六〇年代世界銀行技術官僚的看法，浦項光陽廠根本就不應該存在。為求實現國家工業化的雄心壯志，朴正熙請世界銀行貸款給韓國建立巨大煉鋼廠，但是遭到拒絕。

技術官僚理直氣壯：包括巴西、墨西哥、土耳其在內的其他開發中國家當時也想設立類似的一貫作業煉鋼廠，然而它們全都失敗了。此外南韓的自然資源不足，必須從澳洲、加拿大、美國等地長距離進口鐵砂和煤炭。

本文摘自《封閉經濟的代價》
本文摘自《封閉經濟的代價》
韓國經濟學家張夏準（Chang Ha-Joon）指出一般觀點下這種鋼鐵夢會是「史上最糟糕的商業提案」，但朴正熙被世界銀行打回票也不退縮，堅持己見並說服日本將第二次世界大戰的賠款用來資助他的計畫。

胡蘿蔔加棍棒逼出「全球第7大鋼鐵巨獸」

結果浦項鋼鐵帶來史上難得一見的的政策成果。朴正熙引導浦項鋼鐵發展的「胡蘿蔔」是國家補貼，包括廉價能源、廉價信貸、完善交通基礎設施、稅收減免。

此外他又對進口鋼鐵徵收百分之二十五關稅，確保浦項鋼鐵的國內市占率。與此同時朴正熙沒忘記拿出「棍棒」，以持續的政治壓力逼迫浦項鋼鐵增加產量、提高效率，更重要的是增加出口。

到了一九八〇年代，浦項鋼鐵的效率領先全球，出口量占總產量的三到四成。時至今日國家已經不補貼，公司已經民營化，但浦項鋼鐵也已經是全球第七大業者、南韓則是全球第六大鋼鐵產地。

川普高喊護鋼鐵 老牌大國真能複製？

以發展鋼鐵業來全面支撐南韓工業化戰略證實了朴正熙極有遠見。鋼鐵出口帶來外匯，可以投資造船等其他製造業，最終延伸到汽車和消費電子產品。

南韓鋼鐵工業最初需要外國專家協助，但也給了韓國人「做中學」的機會，之後成功將自己從鋼鐵業習得的工業和管理技能轉移到其他領域。如今南韓的人均國內生產毛額大約是肯亞的二十倍，在世界已開發國家中站穩了腳跟，27很大程度上歸功於鋼鐵。

這個故事的啟示，是否如川普所言，富裕國家應該保護並壯大鋼鐵廠？鋼鐵是否真如朴正熙所堅持，代表了國力強弱？假設上述兩句話為真，對於工業革命起源國而言，前景似乎很黯淡。

（本文摘自《封閉經濟的代價》作者：朱永雄 譯者：陳岳辰)

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