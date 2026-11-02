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不只手機延遲上市…門鈴都廢了 連自助洗狗機都停擺 晶片荒掀恐怖骨牌效應

聯合新聞網／ 商周出版
花再多錢、動用多少關係都買不到！連社區公園裡的「自助洗狗機」都因缺晶片被迫斷貨。 示意圖／ingimage
花再多錢、動用多少關係都買不到！連社區公園裡的「自助洗狗機」都因缺晶片被迫斷貨。 示意圖／ingimage

連「自助洗狗機」都慘遭斷貨的晶片末日

想像面前有間自助清洗店－－專為寵物設計。你帶著玩髒了的愛犬進入小隔間，朝機器投錢就能使用浴盆和限時的熱水、洗毛精、烘乾機。

來自伊利諾州鄉村的家族企業CCSI 國際（CCSI International）生產這種可客製化「洗狗系統」銷往全美各地公園、海灘、寵物店，老闆卻在二〇二一年得到通知：電子電路板必備的矽晶片突然斷貨，無論花多少錢、動用多少關係都別想買到。

本文摘自《封閉經濟的代價》
本文摘自《封閉經濟的代價》

「晶片末日」（chipageddon）是一次全球性的矽晶片短缺，洗狗系統算是事件中特別出人意表的受害者，實際上受創最重的苦主是汽車產業。

二〇二一年，由於微電子零組件缺貨，全球數十家工廠不得不停工，產線停擺、員工打包回家的那種停工。

平均而言，一輛現代化汽車需要三百到一千個晶片，從智慧型煞車到空調系統無所不包。3據估計，全球汽車製造商那一年因為晶片短缺少賣約八百萬輛，潛在損失高達二千億美元。

消費性電子產業也明顯重挫。想更換新寬頻路由器的美國人被迫等待超過一年。韓國電子巨擘三星電子表示該公司不得不推遲下一款Galaxy 智慧型手機上市。

微軟新款遊戲機Xbox Series X 在英國的庫存少到一下就賣光，甚至有些投機分子將主機放上Ebay，黃牛價是零售價的十倍。華爾街投資銀行高盛統計總共一百六十九個不同商業領域受到晶片荒波及。

雖然晶片產量在隔年重新追上需求，但這次短缺帶來的陰影不可謂之不深。

從百兆全球經濟命脈 到美軍國安戰略警報

自助洗狗這個案例凸顯晶片無所不在，除了汽車、飛機、電腦、手機、電視、電動，連醫療器材以至於從門鈴、微波爐到冰箱各種連網智慧家電也當作標準配備。

數位革命創造出的全球晶片產業在二〇二三年銷售額達到五千億美元，而且雲端運算數據中心、5G電信、物聯網、人工智慧隨之興起，預計這個十年結束時金額會提升為一兆美元。

儘管數字龐大卻也道不盡晶片產業的經濟地位，因為重點在於一旦晶片缺貨，總額達到一百兆美元規模的現代全球經濟裡幾乎沒什麼東西還能持續運作。

不難想見晶片匱乏會對各行各業造成沉重的財務壓力。然而另有一群人必須看得更遠：對美國軍方而言，晶片供應不足敲響了戰略層面的警鐘。

（本文摘自《封閉經濟的代價》作者：朱永雄 譯者：陳岳辰)

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