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電價狂飆逼瘋全球！福島禁忌被打破…日加速重啟15座核反應爐、德也動搖

聯合新聞網／ 商周出版
電價失控加上工廠面臨停工，讓福島事故後的政治禁忌一夕解凍，一次裝填能撐近兩年、不受國際燃料暴漲影響的底牌，成為大國緊急抱回核電的關鍵。（美聯社）
電價失控加上工廠面臨停工，讓福島事故後的政治禁忌一夕解凍，一次裝填能撐近兩年、不受國際燃料暴漲影響的底牌，成為大國緊急抱回核電的關鍵。（美聯社）

與此同時，核能也出現了明顯的「回流」趨勢。在伊朗戰爭爆發前，由於2011 年福島核事故的陰影以及核廢料處理問題，核能在許多國家曾經是政治禁忌。

然而，當化石燃料供應中斷導致電價飆升、工廠停工、民生困頓之際，核電的優勢重新被審視：核電廠不受國際燃料價格波動影響，燃料鈾的儲存成本相對低廉，且一次裝填可持續運轉18 至24 個月，具有極高的供電穩定性。

本文摘自《新冷戰下的經濟棋局》
本文摘自《新冷戰下的經濟棋局》

為了填補化石燃料中斷造成的電力缺口，同時維持零碳排的承諾，許多國家開始重啟或興建新一代核電站。

英國政府宣布將加速塞茲韋爾C（Sizewell C）核電項目的審批，並考慮延長現有核電廠的運營年限。

日本在經歷了數年的核電重啟緩慢進程後，也因伊朗戰爭的壓力而大幅加快審查速度，計劃在2027 年前重啟至少十五座核反應爐。

甚至一向反核的德國，在綠黨執政下也不得不重新辯論核電的角色——雖然最終仍維持廢核立場，但已同意延長南部兩座核電廠的備用運轉至2027 年。

比羅爾明確指出，這場戰爭將「大幅推動再生能源與核能發展，並進一步朝更電氣化的未來轉型」，這些變化將「重創石油的主要市場」。

核能與再生能源並非相互排斥，反而是互補的夥伴：核能提供穩定的基載電力，再生能源則在日照與風力充足時大量供電，兩者共同減少對天然氣發電的需求。

這種「零碳雙軌」策略，正成為許多國家能源戰略的新範本。

（本文摘自《新冷戰下的經濟棋局》作者：陳國祥)

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