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跨國運油氣脆弱到爆！歐洲各國痛醒…不再靠進口 逼全民「屋頂自救」

聯合新聞網／ 商周出版
才剛逃離俄羅斯，又被中東戰火掐住咽喉！歐洲各國赫然驚醒：只要燃料依賴長途跨國進口，整個國家的命脈就永遠握在別人手裡。美聯社
才剛逃離俄羅斯，又被中東戰火掐住咽喉！歐洲各國赫然驚醒：只要燃料依賴長途跨國進口，整個國家的命脈就永遠握在別人手裡。美聯社

天然氣再度斷供 歐洲認清殘酷死局

在歐洲，這場戰爭更是雪上加霜。早在2022 年俄烏戰爭後，歐洲已試圖減少對俄羅斯天然氣的依賴，轉而增加從卡達、美國等地的液化天然氣進口。

然而伊朗戰爭導致全球液化天然氣市場再度緊繃，歐洲各國發現自己再次陷入被能源供應國「卡脖子」的困境。

本文摘自《新冷戰下的經濟棋局》
本文摘自《新冷戰下的經濟棋局》

這種重複發生的能源危機，讓歐洲領導人終於下定決心：唯有徹底轉向再生能源與核能，才能擺脫化石燃料進口的地緣政治風險。

與化石燃料截然不同，太陽能、風能等再生能源具有「本地化」的天然特性，不會因為遠方的戰爭或航道被封鎖而中斷供應。這種內建的安全優勢，在伊朗戰爭爆發後顯得尤為珍貴。

一個裝設在屋頂的太陽能板，一座矗立在海岸的風力發電機，它們的「燃料」來自陽光與風——這些資源不受任何外國政府或武裝團體的威脅。這正是新能源時代的核心邏輯：能源安全不再等同於確保進口航線暢通，而是等同於提高自產清潔電力的比重。

儲能暴增40％破除缺點 綠能具備全天候戰力

根據2026 年發布的最新數據，2025 年太陽能已成為全球能源需求增長的最大單一貢獻源，首次超越天然氣。這一里程碑絕非偶然。伴隨著太陽能板成本持續下降，以及安裝效率的提升，太陽能已成為全球大部分地區最便宜的電力來源。

更關鍵的是，電池儲能技術在2025 年增長了40％，這一突破性發展有效解決了再生能源間歇性供電的問題。當太陽下山或風力減弱時，大型儲能系統可以釋放先前儲存的電力，平穩供應電網。儲能技術的成熟，使再生能源真正具備了與傳統化石能源全天候競爭的實力。

德國補貼家用電池、日本新屋強制裝

綠能不再只是「環保選項」，而是成為確保國家能源供應穩定的「戰略選項」。德國在戰後迅速通過了一項緊急能源法案，將再生能源發電占比目標從原定的2035 年提前至2030 年，同時提供巨額補貼鼓勵家庭安裝太陽能板與家用儲能電池。

日本則加速推動「屋頂太陽能義務化」政策，要求新建築必須具備一定規模的太陽能發電能力。這些政策轉變的共同點在於：將能源生產的權力下放給個人、社區與地方政府，形成一個分散而堅韌的能源網絡。

即使其中一個節點受損，整體系統仍能正常運作——這與高度集中、一旦中斷即全面癱瘓的化石燃料供應鏈形成鮮明對比。

（本文摘自《新冷戰下的經濟棋局》作者：陳國祥)

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