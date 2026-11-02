荷莫茲海峽戰火斷油！全球天然氣缺口擴大 恐一路吃緊至2027

伊朗戰爭不僅造成全球約20％的石油和大量液化天然氣的出口中斷，更徹底顛覆了各國對能源安全的傳統認知。

荷莫茲海峽這條每日承載近兩千萬桶原油的全球能源動脈，一夜之間變成高風險的衝突前線，國際油價在短短數週內飆升至歷史新高，各國政府被迫進入緊急應變狀態。

本文摘自《新冷戰下的經濟棋局》

國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol）直言，這場危機已「永久改變化石燃料產業」，猶如一只破碎的花瓶，再也無法恢復原狀。

這場戰爭意外地成為全球新能源發展的強大催化劑，促使各國從單純的「氣候目標」轉向更為現實且急迫的「能源主權」與「能源安全」戰略佈局。

可以說，2026 年正站在人類能源史的十字路口：一邊是依賴跨國長途運輸、日益脆弱的化石燃料體系，另一邊則是分散式、清潔化且具韌性的新能源秩序。

過去數十年，天然氣曾被各國視為轉向綠色能源的理想「過渡燃料」，因其碳排放相對煤炭較低，供應也相對穩定。

許多國家的能源轉型路線圖中，天然氣扮演著承接煤炭退役、等待再生能源成熟的關鍵角色。然而，伊朗衝突導致液化天然氣供應暴減近20％，卡達等主要出口國的設施受損，使得供應緊繃狀況預計將持續到2027 年。

這場突如其來的中斷，徹底打破了各國對化石燃料供應穩定的信心。

美國與以色列對伊朗戰爭造成的一個關鍵影響：各國將對化石燃料失去信任，從而減少對化石燃料的需求。人們對風險與可靠性的認知將會改變，各國政府將重新審視自己的能源策略。

這種信任危機並非短暫的情緒反應，而是結構性的長期轉變。即便是向來高度依賴進口化石燃料的亞洲國家——如日本、韓國和中國——也開始以前所未有的速度加快脫離化石燃料的步伐。

這些國家的決策者深刻體認到：依賴跨國長途運輸的石化能源，其代價不僅是環境成本，更是國家安全的根本脆弱性。

（本文摘自《新冷戰下的經濟棋局》作者：陳國祥)