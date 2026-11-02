快訊

學術江湖／因父77歲大劫預言 陳加忠2年9個月拚回博士

川普選情逆風！但民主黨爭取選民信任有難度？

整理包／美國期中選舉3日投票！改選哪些席次、何時開票、結果影響什麼？

聽新聞
0:00 / 0:00

畫畫不用練到頂尖也能接案！創作者曹曹揭「3階段」 做到第2階段就夠

聯合新聞網／ 曹曹的一人事業口袋
創作者曹曹將繪畫能力分為3階段，認為想靠畫畫接案，不一定要追求獨特風格，能靈活滿足客戶需求更重要。示意圖／Ingimage
創作者曹曹將繪畫能力分為3階段，認為想靠畫畫接案，不一定要追求獨特風格，能靈活滿足客戶需求更重要。示意圖／Ingimage

許多剛起步的創作者常困惑自身繪畫能力究竟能否開始接案。「曹曹的一人事業口袋」在Instagram分享，接案起步課開設兩年多以來、協助過500多位創作者中，最常被問到的問題便是「該如何判斷我的繪製能力能開始接案了嗎？」

曹曹日前在指導家教學生完稿技巧時有感而發，提出「學畫，到用畫養活自己」的3階段判斷法：

第1階段是「新手學畫」

重點在於「畫的出來、畫的像」

所謂畫得出來，是指看著畫面時，能夠精準畫出造型像、顏色像以及長得像。

第2階段是「專業人士畫商業稿」

重點則在於「題材風格切換之間，能信手拈來」

不僅止於畫得像，更能在不同風格與題材的需求之間下筆流暢自在，順利滿足客戶的視覺需求。

第3階段是「無法被取代的創作者」

核心在於具備「獨樹一幟的美感與風格品味」

面對外界常提問何謂獨樹一幟、該如何自我判斷，曹曹以「穿搭」做比喻：大眾審美如同無印良品簡約風，幾乎不會有人覺得醜；但偶爾看到路人穿出「色彩花俏卻不失優雅」的搭配，這便是長期淬鍊後的獨樹一幟。

不過曹曹也反思，「獨樹一幟有時反而是孤獨的」...過於獨特可能意味著大部分市場看不懂，進而失去一半的客戶與市場。

曹曹認為，若創作者的目標是追求商業合作案量增加，做到下筆自在的專業人士，就是很舒服的狀態。

成為信手拈來的專業人士是可以被衡量的，但去驗證自己是否獨樹一幟卻沒有意義；若在新手階段不斷執著於自證是否足夠獨特，只會將力氣耗費在未能創造實質差異化的地方。

◎本文獲 曹曹的一人事業口袋 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

創作者 繪畫 Instagram

曹曹的一人事業口袋

追蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

0050重挫009826竟逆勢漲！達人出清台股押全球：績效大贏7%破不能比迷思

Anthropic傳將IPO掀AI投資熱！009831布局50檔電力算力股 掌握科技巨頭背後商機

00406A主打高現金流！股息加權利金 這種盤勢較有利

阿格力持有00830逾百張！ETF擬1拆5或1拆6 持股將暴增至500張以上

相關新聞

救了摩爾定律還省下400座核反應爐！FinFET之父揭AI吃電內幕：節能戰才剛開始

「如果沒有 FinFET 抑制晶片漏電，光是支撐 2025 年全球資料中心運算，用電量恐怕要多出整整 400 座大型核子反應爐的發電規模。面對 AI 日夜運算帶來的吃電怪獸，技術發明人坦言，台積電成了產業支柱…

電價狂飆逼瘋全球！福島禁忌被打破…日加速重啟15座核反應爐、德也動搖

電價飆漲、工廠停工的警報響起，一場遠方戰火竟讓封印多年的「核電禁忌」集體解凍。日本狂飆拚重啟15座、連堅定廢核的德國也悄悄讓步。各大國嘴上不說，檯面下卻默默重組…

跨國運油氣脆弱到爆！歐洲各國痛醒…不再靠進口 逼全民「屋頂自救」

才剛逃離俄羅斯箝制，遠方一場戰火卻讓歐洲再次落入被「斷氣」的輪迴。當各國驚覺海運航道一封鎖整個國家就癱瘓，德日等大國悄悄掀起一場不能輸的豪賭：甚至下令把決定國安命脈的終極武器，…

荷莫茲海峽戰火斷油！全球天然氣缺口擴大 恐一路吃緊至2027

一夜之間，每天承載近兩千萬桶原油的全球動脈淪為戰火前線，不僅油價狂飆，就連被各國視為最穩定的「過渡能源」也遭重創近兩成。當供應緊繃恐一路燒到2027年，日韓等高度…

畫畫不用練到頂尖也能接案！創作者曹曹揭「3階段」 做到第2階段就夠

創作者曹曹提出學畫到接案的3階段：新手能畫出來、專業者可切換風格接商業稿，做到第2階段即可，並提醒過度獨特可能讓市場看不懂。

剛罵完老闆「只會避稅」秒被開除！她爽訂出國慶祝 隔天看信崩潰了

「拿到新工作太興奮，忍不住先跟同事分享？一名苦熬 4 年的員工滿心歡喜訂好度假行程，打算週五再遞辭呈，不料週三被主管提前抓包開除。多年怨氣爆發的她當場嗆爆老闆，沒想到隔天新公司一封通知信…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。