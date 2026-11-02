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畫畫不用練到頂尖也能接案！創作者曹曹揭「3階段」 做到第2階段就夠
許多剛起步的創作者常困惑自身繪畫能力究竟能否開始接案。「曹曹的一人事業口袋」在Instagram分享，接案起步課開設兩年多以來、協助過500多位創作者中，最常被問到的問題便是「該如何判斷我的繪製能力能開始接案了嗎？」
曹曹日前在指導家教學生完稿技巧時有感而發，提出「學畫，到用畫養活自己」的3階段判斷法：
第1階段是「新手學畫」
重點在於「畫的出來、畫的像」
所謂畫得出來，是指看著畫面時，能夠精準畫出造型像、顏色像以及長得像。
第2階段是「專業人士畫商業稿」
重點則在於「題材風格切換之間，能信手拈來」
不僅止於畫得像，更能在不同風格與題材的需求之間下筆流暢自在，順利滿足客戶的視覺需求。
第3階段是「無法被取代的創作者」
核心在於具備「獨樹一幟的美感與風格品味」
面對外界常提問何謂獨樹一幟、該如何自我判斷，曹曹以「穿搭」做比喻：大眾審美如同無印良品簡約風，幾乎不會有人覺得醜；但偶爾看到路人穿出「色彩花俏卻不失優雅」的搭配，這便是長期淬鍊後的獨樹一幟。
不過曹曹也反思，「獨樹一幟有時反而是孤獨的」...過於獨特可能意味著大部分市場看不懂，進而失去一半的客戶與市場。
曹曹認為，若創作者的目標是追求商業合作案量增加，做到下筆自在的專業人士，就是很舒服的狀態。
成為信手拈來的專業人士是可以被衡量的，但去驗證自己是否獨樹一幟卻沒有意義；若在新手階段不斷執著於自證是否足夠獨特，只會將力氣耗費在未能創造實質差異化的地方。
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