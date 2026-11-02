剛罵完老闆「只會避稅」秒被開除！她爽訂出國慶祝 隔天看信崩潰了

首先，我們來看錯誤的離職示範。以麗莎為例，她在非營利組織工作四年，近九個月來一直想另謀出路。

起初她很喜歡這份工作，但因為缺乏升遷空間，加薪承諾又一再落空，漸漸感到挫折與不滿。

本文摘自《會溝通的同事有祕密》

經過頗為漫長的求職過程後，麗莎終於獲得另一家非營利組織很不錯的錄取條件。麗莎樂壞了，不但把消息告訴一直以來知道她求職進度的同事，還訂好度假行程。

她打算星期五告訴主管自己要離職。

結果星期三那天，麗莎的主管臨時找她開一場簡短的Zoom會議，接著問：「聽說你要離職，是真的嗎？」

麗莎有些心虛的回答：「呃，是啊，我本來打算星期五跟你說。」

主管不耐煩的說：「那不必了。今天就是你最後一天上班。最後一筆薪水我們會寄給你。接下來不管你要做什麼，祝你好運。」

多年來麗莎壓抑的怒氣瞬間湧上心頭。她脫口而出：「你怎麼可以這樣？！這幾年來，我一直對你很好，你卻把所有人當垃圾一樣對待。

你也不過就是個有錢的家庭主婦，開一家爛到不行的非營利組織讓自己心裡好過一點，說不定還能避稅……之類的吧！我受夠了，我再也不想看到你！」麗莎猛然蓋上筆電。

隔天，麗莎收到新公司寄來的電子郵件，詢問她能不能把到職日期延後幾個月。對方表示，要到第二季才會有預算正式聘請她，因此她必須等到那時候才能到職。

如今麗莎失業了，既斷掉自己的後路，也嘗到衝動行事的苦果。但至少她的度假行程還能成行……應該吧？

（本文摘自《會溝通的同事有祕密》作者：艾琳．麥高夫 譯者：陳珮榆)