專家教你保／單身族退休 三類保單當靠山

單身族的退休規劃，往往更能以自己的需求為出發點，無論旅行、培養興趣或選擇理想住所，都希望延續工作時的生活品質。然而，少了配偶共同分擔生活與照顧責任，更應提前思考：退休後收入從哪裡來、生病時如何支付醫療費、當體力與健康大不如前，是否仍有能力選擇自己想要的生活？因此建議民眾可從三個面向著手。

從服務單身客戶的經驗來看，退休準備不能只看資產總額，也要安排資金的用途與可支應的時間。透過保單規劃，可分別從退休生活費、高齡醫療保障及補充現金流三個面向著手。

第一，具生存金給付的保單，銜接退休生活費。工作期間有薪資收入，可在負擔能力內提早規劃，選擇符合退休時程的商品，於約定年齡開始定期領取生存金，補充退休後的收入缺口。重點在於「需要用錢時，有相應的給付」，不必一味追求及早領取。

規劃前應先估算退休生活支出，扣除勞保、勞退等預期收入，再決定所需額度，並確認給付期間是否符合需求。以富邦人壽具生存金給付的分紅保單為例，可兼顧壽險保障與退休現金流，並有機會透過非保證的紅利分配，為退休生活增添財務餘裕。

第二，終身型實支實付醫療險，補足高齡保障缺口。單身族若遇到疾病，醫療支出可能直接排擠生活費，因此有必要將醫療準備與日常開銷分開安排。尤其既有醫療險若有保障年齡上限，更應趁健康狀況良好時，檢視是否需要補強晚年保障。

部分商品在約定年齡前僅能提供住院日額或手術給付，等達到約定年齡時才啟動實支實付，可用來銜接原有保障，投保時須確認啟動年齡、給付項目、各項限額與總限額，並非所有醫療支出都能理賠，也應衡量長期保費負擔。

第三，具配息機制的投資型保單，作為補充現金流的選項。對已有基本保障、備妥緊急預備金，且有餘裕資金的單身族，可依風險承受度評估配置。但要注意的是，配息不等於報酬，也要考量投資波動造成的本金虧損，以及匯率等風險，不宜作為唯一的退休收入來源。

保單配置應先顧好基本生活與醫療需求，再考慮提升生活品質的安排。有尊嚴的退休，是需要治療時能安心就醫、需要照顧時有能力安排，也能繼續享受興趣與旅行。提早為不同需求準備資金，才能將晚年的選擇權留在自己手上。

（本文由富邦人壽屏豐通訊處處經理陳靖文提供，記者戴玉翔採訪整理）