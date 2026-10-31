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人生最怕的不是失敗！曹曹分享不留遺憾的關鍵：每件事都全力以赴

聯合新聞網／ 曹曹的一人事業口袋
自媒體創作者曹曹分享人生不留遺憾的關鍵，認為面對想做的事應勇於行動、全力以赴，即使結果不如預期，也能坦然接受。示意圖／Ingimage
自媒體創作者曹曹分享人生不留遺憾的關鍵，認為面對想做的事應勇於行動、全力以赴，即使結果不如預期，也能坦然接受。示意圖／Ingimage

自媒體創作者「曹曹的一人事業口袋」在IG短影音中分享，當被問及如何邁向理想生活、成為自己理想樣貌的關鍵建議時，她表示最重要的原則就是「不要做會讓自己後悔的事情」。

曹曹回顧日前受邀參與Podcast節目訪談時，曾被問到過往是否有過後悔的經歷，當時她坦言自己其實沒有留下遺憾，因為面對每件事情她都會全力以赴。

即便最終結果失敗或不順利也沒有關係，因為過程已經竭盡所能，就像全力在操場上奔跑後氣喘吁吁地躺在地上，內心清楚知道那已經是自己當下最好的表現

對於目前的人生態度，曹曹指出，只要心中出現一件想做的事，為了不讓未來留下遺憾，她就會選擇立刻採取行動。

無論是後續的求職、獨立接案或是尋求商業合作，她皆秉持相同的心態去面對；只要抱持「不要讓自己後悔」的角度出發，即使最終未達預期，也能問心無愧地接受自己確實已經全力以赴做足準備。

◎本文獲 曹曹的一人事業口袋 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

人生 自媒體 操場 失敗

曹曹的一人事業口袋

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