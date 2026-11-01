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張忠謀私下的一句話！台積電為何能在台灣長出來？老員工揭「2股力量」才是關鍵

聯合新聞網／ 天下文化出版
李國鼎與孫運璿為台灣種下了半導體的種子，但要將樹苗養成全球仰望的晶片森林，張忠謀在關鍵時刻到底做了什麼決定？ 聯合報系資料照
李國鼎與孫運璿為台灣種下了半導體的種子，但要將樹苗養成全球仰望的晶片森林，張忠謀在關鍵時刻到底做了什麼決定？ 聯合報系資料照

台積電生長的土壤

我在台積電工作時曾聽張忠謀說過，台灣產業的成功，要歸功於兩股社會變化的交會。

從農業社會轉向工業社會，提供龐大而勤奮的勞動力。台灣同時也是一個移民社會，有大量移入的人口。

本文摘自《拿出辦法來》
本文摘自《拿出辦法來》
移民帶來受過良好教育、具備創業精神，又重視下一代教育的人。

他沒有進一步說明「移民社會」指的是哪些人。就我的理解，他心裡有兩批人，一批是1949年從中國大陸來台、經驗老到的政府技術官僚，另一批則是1980年以後陸續回流、在美國受過訓練的人才。

他自己或許也算一個。

一場赴美學習 如何滾出半導體森林？

我知道，張忠謀把台灣現代化的條件，包括台積電的創立，歸功於幾位傑出的政府首長。以孫運璿和李國鼎為代表的政府領導者，推動成立工研院與新竹科學園區。

1976年，工研院與美國無線電公司（Radio Corporation of America，後統稱RCA）簽約，引進積體電路技術，並派工程師赴美受訓。1980年，聯華電子（聯電）從工研院衍生出去。1987年，張忠謀創辦台積電。

台灣晶片產業的故事，是一群受過良好教育、極其投入的技術官僚，蓋起基礎建設、種下矽晶片種子的故事。

個人電腦革命，加上一個新興工業化、重視教育與勤奮的移民社會，把這顆種子養成一片森林。台積電就是在這樣的土壤裡誕生的。

不過，好的土壤只能解釋台積電為什麼能夠誕生，還不能解釋它為什麼能站上頂端。要回答後一個問題，就必須回到張忠謀。

（本文摘自《拿出辦法來》作者：胡正明)

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