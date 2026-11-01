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明明是自己想走的！為何提離職反而滿滿愧疚？職場專家一句話點醒數萬上班族

聯合新聞網／ 天下文化出版
手裡握著離職信，心裡卻滿滿都是對主管與同事的愧疚。職場專家提醒：難過並不代表你做錯決定，這只是每個人改變生活時必經的情緒轉折。 示意圖／ingimage
手裡握著離職信，心裡卻滿滿都是對主管與同事的愧疚。職場專家提醒：難過並不代表你做錯決定，這只是每個人改變生活時必經的情緒轉折。 示意圖／ingimage

離職為什麼這麼困難

離職帶來的壓力和情緒波動，往往比想像中還要大。即使這是你想要的決定，真正離開工作崗位時，心裡還是可能充滿各種複雜的感受。

你可能會因為自己讓主管失望（尤其對方還是不錯的主管）、丟下同事、或撇下客戶而感到愧疚。你或許會莫名有些難過，也可能如釋重負，甚至興奮不已。又或者，所有情緒全部湧上心頭！

本文摘自《會溝通的同事有祕密》
本文摘自《會溝通的同事有祕密》

我想讓你知道，這些感受完全正常。我們大部分清醒的時間都在工作，所以一旦每天工作的時間、地點和共事對象都跟著改變，感覺會像是生活出現重大轉折。

很多人視工作為自我認同的一部分，因此這樣的轉變可能讓人一時難以接受。改變往往很難，即使那是好的改變也一樣。但請記住：難過，不代表你做錯決定。你可以因為一個決定感到難過，但它仍然是你百分之百該做的事。

別把力氣浪費在愧疚上！主管早經歷千百遍

出現各種情緒都沒關係。花點時間消化情緒，然後去做你必須做的事。不過，我大概還要再說上千百萬遍：這不是針對誰，只是基於專業考量。你又不是活不下去，只是準備換一份工作而已。

你的主管以前遇過員工離職，以後還會繼續遇到。處理員工到職與離職，本來就是主管職責的一部分，所以別把力氣浪費在愧疚上。真正的好主管，會為你即將邁向下一步感到高興。

至於糟糕的主管呢？那些會生氣、故作「驚訝」、說些陰陽怪氣的話、執意追問細節，或央求你留下來的主管呢？別擔心，這些情況我們之後都會談到。

搞懂預告期與交接 優雅轉身邁向下一步

不過，你必須用正確的方式處理離職，才能保護自己，避免事情變得一團糟。知道如何妥善離職，正是隱形課程的一部分。你得照幾個明確的步驟走。同時也要記住，各國對離職的法律規定並不相同。

有些國家對預告期的要求很嚴格。不過在美國，嚴格來說，在99％的情況下，你當天就可以直接離職。兩週前提出離職預告雖是慣例，但並非強制規定。

接下來讓我們深入了解「離職的藝術」，邁向更高、更好的職涯發展吧！

（本文摘自《會溝通的同事有祕密》作者：艾琳．麥高夫 譯者：陳珮榆)

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