彭金隆：事前預防損失 保險業未來重大商機

2026風險管理博碩士論文獎頒獎典禮今天登場，金管會主委彭金隆表示，過去保險業市場看重的是理賠速度與金額，但現在如何事前達到預防損失，將是保險業未來更大的發展領域與重大商機；他也向青年學子喊話，許多議題透過紮實的研究，絕對有實際落地的可能。

台灣保險法學會、中華民國風險管理學會今天下午舉辦「2026風險管理博碩士論文獎頒獎典禮」，贊助單位為壽險公會，超過80篇論文投稿，因論文表現優異，評選團決議增額錄取2名，合計最後獲選32篇論文，總獎金合計新台幣128萬元。

彭金隆致詞時表示，論文獎名稱叫做風險管理，但範圍絕不只保險而已，風險管理涵蓋4個過程，包含需要各種技術的風險辨識、牽涉精算與財務的風險評估與衡量、風險管理處置與風險的檢討等，範圍非常廣。

彭金隆表示，保險過去在學術領域比較沒受到重視，但是其對社會影響愈來愈重要。最近2年保險市場也迎來新制度挑戰，需要學術與實務上很多研究，相關學會創辦獎項，對鼓勵人才投入研究非常重要，因為研究要真正發揮影響力，需要長時間投入後，才能真正實施。

彭金隆提到，接任金管會主委後，第一次在立法院備詢時就被問到「彭主委跟彭教授有什麼差別」，當時就回答差異不大，因為想做的事情就是以前研究的結果，現在許多推動的事情，也是過去十幾年來跟學生、老師一起努力的結果，很多議題可以透過紮實的研究以利其完整，絕對有落地的可能。

他觀察，保險業也在改變中，過去保險業市場看重的客戶服務，可能是理賠速度、理賠金額，但是以風險管理概念來看，保險只是一個風險管理工具，解決的是事後發生損失的補償，但沒人希望損失發生，如何事前達到預防損失，這是保險業未來更大的發展領域，很多保險公司也開始朝這個方向努力，從源頭解決社會問題，重要性不亞於事後補償。

彭金隆指出，如果兩者互相搭配，社會可以更為安全，很多壽險公司也開始推動生態圈，或是與長照相關的體系，從源頭降低社會的風險，這也是保險業未來可發揮的重要功能與重大商機。

台灣保險法學會理事長葉啓洲分享，去年有61本論文參與評選，最後選出30本論文頒發獎金，今年報名論文數更多，成長到超過80篇，代表論文獎確實發揮鼓勵優秀學子的功能，設置獎項的目的也希望可以更為重視人才培育，讓學術研究方向可以跟產業需求更密切結合。

壽險公會理事長陳慧遊表示，擔任理事長後在壽險公會成立政策小組，去年是首次舉辦這項論文獎，今年邁入第2年，論文題目也都很不錯，希望有機會閱讀每一本論文。他也感謝主委彭金隆運用一輩子功力幫壽險業解決近年最頭痛的問題，不過，新時代也會有新時代的問題，期許未來也找出新方式解決問題。

此次許多獲獎論文題目也跟近年保險業議題相關，包含IFRS 17下指數型連結年金資產配置對合約服務邊際（CSM）的影響研究、失智症患者等級轉換的經驗統計分析、去長期利率保證的人壽保險研究、台灣壽險業匯率風險管理與財務韌性、人工智慧應用在保險業後就個人資料保護研究等。