被動收入不只股票、ETF！她整理14種賺錢方法…沒本金也有機會

想增加收入，不一定只能靠加班或接案。經營影音頻道《曹曹的一人事業口袋》的創作者曹曹，近期在節目中分享14種被動收入方式，從股票股利、ETF配息、房租，到線上課程、數位商品及IP授權，都可能成為工作收入以外的財源。

她認為，隨著年齡增長，體力與工作時間終究有限，若能提早累積資產或作品，就有機會逐步建立不必持續投入相同勞力的收入來源。

曹曹指出，對接案工作者或一人公司經營者而言，最大的限制就是時間...

一天只有24小時，即使不斷增加工作量，收入仍可能遇到瓶頸。 她以自身經驗說明，接案型自營工作者的主動收入可能在每月約20萬元時遇到上限，若想繼續提高收入，就需要思考其他模式。

她將被動收入分成三大類，分別是靠資產賺錢、靠內容與作品賺錢，以及靠網路與系統賺錢：

資產型收入：股票配息、房租與設備出租

第一類是資產型收入，曹曹整理出7種方式，包括股票股利、債券利息、ETF或基金配息、房屋租金、車位租金、定存利息，以及設備出租。

其中，設備出租是她認為容易被忽略的選項，例如相機、鏡頭、穩定器、麥克風、投影機、露營及潛水用品，甚至空拍機、望遠鏡等，都可能透過出租創造額外收入。她也分享，曾看過原本供人停放機車的空地被改建為收費停車場，藉此說明既有資產也能轉化為持續性的租金來源。

內容型收入：課程、數位商品與IP授權

對於沒有太多本金的創作者，曹曹則建議思考第二類收入，也就是透過內容與作品累積價值，包括出版版稅、線上課程、數位商品、YouTube流量分潤，以及素材或IP授權，共5種方式。

她以自身插畫創作為例，曾有一隻青蛙角色在Facebook獲得超過3,000個讚、100多次分享，後續也持續受到授權合作關注。她認為，插畫、音樂、字體及其他數位作品不一定只能銷售一次，若能授權不同廠商使用，就有機會讓過去完成的作品持續產生收入。

曹曹也談到，自己曾在2021年推出插畫日曆，群眾集資銷售金額達177萬元，之後獲得通路與出版合作機會，但原先規劃的繪本最終未能完成。

她坦言，當時仍處於創業初期，需要更多資金支持工作與學習，相較於第一刷可能取得的版稅，接案收入對她更有吸引力，因此選擇優先承接其他案件；她後來從2021年的講座逐步發展到2023年的線上課程，也體會到課程與數位商品雖然需要前期製作，完成後卻可能持續銷售，形成相對被動的收入。

網路型收入：聯盟行銷與部落格廣告

第三類則是透過網路與系統創造收入，包含聯盟行銷及部落格廣告兩種方式。

曹曹表示，創作者可以在影片、文章或其他內容中放入商品推薦連結，當讀者或觀眾透過連結購買產品，就可能取得分潤。

這類模式前期仍需要投入內容製作與推廣，但當作品數量逐漸累積，舊影片或舊文章仍可能持續吸引流量，帶來後續收益；她認為，關鍵在於建立足夠的內容規模，而非只靠一、兩篇作品期待立即見效。

至於14種方式中，哪些適合一般人開始嘗試，曹曹認為，ETF配息是小資族可以考慮的方向之一，即使每月投入2,000元，也能逐步開始規劃；若本身是插畫家、設計師或圖像創作者，她則特別推薦累積素材與IP授權機會。

她指出，創作者可以先將專業能力轉化為數位資產，再把取得的收入投入股票、債券或其他資產。

她也提醒，線上課程與數位商品並非完全不用工作，仍可能需要回覆學員或維護內容，所謂被動收入，更接近前期投入後，讓過去累積的成果持續發揮價值。

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