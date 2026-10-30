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叫車平台納管引發討論 學者質疑法源不足、專家認有助保障乘客

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
計程車示意圖，非當事車輛。聯合報系資料照
計程車示意圖，非當事車輛。聯合報系資料照

交通部修正《計程車客運服務業申請核准經營辦法》，擬將叫車平台納入管理、開放「一車多隊」，並要求車隊向駕駛收取服務費須經主管機關核准，引發正反意見。東吳商學院暨明志科大經管系助理教授林柏翰質疑，修法法規位階偏低、法源依據不足，預告程序也略顯倉促；消基會交通組召集人李克聰則認為，修法可促使平台負起管理責任，有助保障乘客及駕駛權益，但制度仍須持續檢討。

林柏翰指出，此次修法將原本的資訊刊載要求，改為實質事前審查，讓政府得以同意或否決業者提出的收費方案。雖然《公路法》第56條對計程車客運服務費有所授權，但行政命令仍不得超越法律授權範圍。若僅以第56條及第42條為依據，就將平台管理費、叫車費等各類費用一體納入管制，恐有擴張解釋之虞，主管機關也尚未充分說明法源依據。

他表示，若主管機關要否決業者提出的收費方案，仍須依比例原則，具體說明何謂收費不合理、何種情況會影響市場競爭，不能僅以行政裁量介入市場。

針對草案預告期僅14天，林柏翰認為，草案預告通常至少60天，特殊情況才會縮短，但關鍵不在天數本身，而是前期是否充分準備。他表示，據其接觸了解，政府似乎僅徵詢少數支持修法的特定業者，平台業者普遍反映未獲邀參與討論，卻將被納入管理；此外，草案從一車一隊改為一車多隊，也反映政策規劃可能不夠周延。

林柏翰進一步指出，若法規管制過嚴，可能只管得到大型平台，導致價格墊高、消費意願降低，反而促使白牌車等灰色地帶擴大。他以外送專法為例表示，政府監理新興產業時，常以既有產業的思維套用新模式，例如將外送比照運輸業、叫車平台比照計程車業，但兩者的產業本質存在差異。若未充分了解產業運作，可能導致法規與實際執行出現落差，不僅無法保障原本欲保護的對象，還可能促使業者轉向地下化或規避監理。

他認為，主管機關應考慮修正《公路法》，或重新檢視更高法律位階的規範需求，並花更多時間釐清各方利害關係及意見，避免立法美意引發新的爭議。

相較之下，李克聰認為，此次修法主要目的在保障乘客與駕駛權益。過去平台多主張僅提供媒合服務，事故責任由駕駛或車隊承擔；修法後，平台也須負起管理責任。即使駕駛同時加入多個平台，仍可依實際派單的平台釐清責任；若糾紛起因於駕駛行為，則由駕駛先負責，並連帶追究車隊及媒合平台責任。

對於駕駛若遭某車隊認定不適任，仍可能轉掛其他車隊的疑慮，李克聰表示，消費者確實會擔心，但期待平台及車隊在承擔管理責任後，能進一步審視駕駛的乘客評價及教育訓練情形。他也指出，平台可蒐集乘客評論，對經常出現負評的乘客，也可拒絕提供服務。

至於服務費須經主管機關核准，李克聰表示，乘客在尖峰時段、颱風天或下雨時，可能面臨叫不到車、業者收取兩至三倍價格的情況。若能訂定明確的費率上限並經審核，可望改善相關問題。不過，他也提醒，除了訂定上限，仍須從運輸供給有限的根本問題著手，審查費率時應考量市場供需，避免規範過於理想化。他認為，業者應合理獲利，但不應收取不合理的費用。

李克聰並建議，乘客應有明確管道即時反映服務感受及問題，平台與車隊也須重視相關意見；未來可進一步將平台服務納入評鑑機制，讓駕駛與乘客有所依據。他認為，交通部此次修法已跨出第一步，但制度未必一次到位，後續應採取PDCA循環管理方式持續檢討，觀察實施後是否出現新的規避情形，再滾動調整相關規範。

納管 乘客 修法

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