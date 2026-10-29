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離婚修法建言 律師：贍養費不因再婚一刀切、財產揭露須更周延

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院司法及法制委員會於29日召開「民法親屬編裁判離婚制度及離婚後權益保障」公聽會。朱麗貞律師事務所律師朱麗貞、瀛睿律師事務所律師簡榮宗，基於豐富的家事案件實務經驗，針對「裁判離婚要件」、「財產揭露義務」、「贍養費制度」及「扶養順位」四大修法提出建言。

二位律師對於此次放寬贍養費請求門檻皆表達肯定，但在「再婚是否喪失贍養費」、「財產清冊提出義務」以及「扶養順位調整」等議題上，提出了修法應更為細緻的建議。

首先，有關贍養費制度，朱麗貞指出，現行《民法》第1057條請求贍養費門檻極高，實務上常見無過失的家庭主婦面臨離婚時，難以單憑配偶身分要到贍養費。此次草案納入「就業能力減損」作為請求依據，確實能保障因婚姻犧牲職涯的弱勢配偶。

然而，針對草案第1057條之3明定「贍養費因再婚而消滅」，二位律師均表達強烈質疑。朱麗貞呼應婦女團體主張，認為此規定宛如「懲罰追求幸福的人」，判斷基準應是「婚後經濟是否安定」，而非單純以再婚與否來論斷。

簡榮宗律師進一步分析，贍養費具備「生計輔助」與「職涯損失補償」兩種性質；再婚或許解決了生計問題，但對於過去為家庭犧牲的「機會成本損失」並未消失，若採「一刀切」全部取消，邏輯上顯有矛盾，呼籲應依目的分別審酌。

其次，針對放寬裁判離婚要件，簡榮宗強調，讓長期分居的有責配偶一輩子活在痛苦中，有違憲法婚姻自由之精神。關於分居期間的認定，他支持採「累計制」，因為若採連續計算，當事人只要短暫嘗試復合失敗，期限就得重算，恐造成實務困擾。

此外，針對防弊的「苛刻條款（顯失公平）」，簡榮宗提醒「顯失公平」屬不確定法律概念，極易造成法官自由心證的歧異，建議應參考外國立法例，將具體情狀列舉於法條或立法理由中。

第三，有關財產揭露義務與分配，草案第1022條增訂配偶有提出財產清冊之義務，二位律師提出不同觀點。

朱麗貞認同司法院意見，認為現行法制下，法官審理剩餘財產分配時，本就可依職權或聲請命雙方提出財產資料，草案增訂此條款並無實質必要。此外，針對有立委提案將「夫妻間無償贈與」納入財產分配，她認為這形同變相認同脫法行為，有違法律安定性與公序良俗。

簡榮宗則認同要求提出財產清冊的大方向，以利法院公平判斷。但他點出草案兩大漏洞：第一是「範圍不明確」（如未界定是否包含海外帳戶、藝術品等）；第二是「缺乏罰則」，若不提出毫無不利益之後果（如未能準用《民事訴訟法》由法院作不利之認定），該條文恐淪為無效的宣示性規定。

第四，針對行政院草案大幅更動直系血親尊親屬（父母）與卑親屬（子女）的扶養順位，實務界亦有不同見解。

朱麗貞認同司法院意見，指出現行的扶養順位與制度自民國19年制定至今，牽涉整體社會與家庭結構。此次修法主要是為了因應憲法法庭針對「裁判離婚」的判決，實無迫切需要在此刻倉促更動扶養制度。她建議此部分應暫緩，待廣泛蒐集外國立法例與社會共識後，再做通盤檢討。

簡榮宗從優先保護弱勢兒少的角度出發，認為當離婚義務人同時面臨扶養長輩與未成年子女的經濟困境時，若依現行「同一順位」規定將導致資源瓜分。他建議修法可思考在特殊情況下，讓未成年子女（卑親屬）享有更優先的扶養保障。

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