《「我是有錢人」迷思817》全球利率走高趨勢下的求生之道

前兩週，由於歐洲幾個國家（主要是法國、義大利、比利時與葡萄牙）的持續動亂，加深市場對歐洲財政與債務的擔憂，導致歐股全面下挫、歐元與歐債面臨拋售。

在此同時，美股因科技股而先跌後漲；美元則受到美烏矛盾進一步升高，以及法國大規模抗議活動的地緣緊張影響，反倒推升了美元指數，兌歐元等國貨幣大幅升值。

而這週，又是各國央行超級黃金週，以及全球大型企業的財報週。其中，聯準會（29日凌晨）、歐洲央行與日本央行將先後公佈利率決議。市場預計聯準會維持利率不變的機率約90%，焦點轉向主席沃什在記者會上的措辭，以尋找12月升息線索。

在此，筆者並不想提出相關的預測（29日凌晨最新消息指出，FED在政策會議上宣布維持利率不變）。因為，金融市場裡的各項變數，永遠是順息萬變且不可預知的。

然而，正如同筆者在之前專欄中，再三提醒投資人的重點—「密切關注全球金融資產的流向」外，個人只想在此，引用國內專家的分析結論，提醒投資理財大眾們一個重點：「Fed升息循環尚未完全結束，儘管短期利率決策仍有觀望空間，但年底至明年初仍存在升息可能，隨著美國長天期公債殖利率維持高檔，市場已開始感受到高利率的影響，未來須留意金融條件收緊、信用利差擴大及企業估值承壓等風險。

特別是當AI基建投資狂潮，吸光了大部分的市場資金（根據PitchBook Data（PitchBook Data）與National Venture Capital Association（National Venture Capital Association）於10月7日發布的2026年第三季《PitchBook-NVCA Venture Monitor》報告，截至2026年第三季，AI企業在美國所有風險投資交易總值中，佔比高達82.7%。這項數據顯示，AI領域的資金集中度達到PitchBook追蹤以來的新高）、市場利率長期將無可避免升高之餘，自己如何能在持續高利率的環境下「求生存」？

以下，是筆者認為值得所有理財大眾，都應該仔細思考及認真執行的求生守則：

求生守則一、儘快檢視貸款負擔，並儘可能降低槓桿投資。筆者認為理由如下：

理由一、除非借款人是取得固定利率的貸款，否則在市場利率走升的趨勢中，貸款負擔將會越來越重。舉例來說，當房貸利率僅僅調升0.25%（即1碼），以貸款1,000萬元、30年期、本息平均攤還為例，每月大約要多繳1,312元，一年則增加約15,744元。

理由二、就算是固定利率的貸款，也必須考慮日後的負擔能否承受？例如不論是不動產的自住或是投資，在市場利率持續上升之下，樓市有可能崩跌。貸款者或多或少會面臨「被銀行要求提前還款，或是補繳擔保品」的風險。

且根據內政部不動產資訊平台統計，2026年第1季全國房貸負擔率為41.46%，代表一般中位數所得家庭每月需將大約 41.46% 的可支配收入用來支付房屋貸款。在已如此之高的房屋貸款負擔比例之下，絕大多數的貸款者真得認真思考，自己是否有「能再補繳擔保品」的能力？

理由三、就算沒有任何貸款，在利率長期走升之際，理財大眾仍舊會受到相關的波及，例如：經濟狀況變差，導致就業者遭到裁員、減薪或優退。最近最知名的案例，就是微軟宣布將向6萬名員工推出自願離職補償方案，佔全球僱員總數逾四分一，適用於美國、加拿大、印度及英國指定職級的員工，員工必須於12月初決定是否接受補償及離職。

且不要以為AI會造成的失業，只限於寫程式的工程師，例如有媒體報導，中國大陸最知名的國民神醬「老乾媽」，日前風光宣布靠著導入AI視覺檢驗系統，不但把不良率壓到逼近零，營收更直接飆破54億人民幣，折合台幣大約263億的歷史天價。靠著這套AI系統，產品的關鍵工序瑕疵率被硬生生降到了0.02％。但這華麗數據的背後，卻是被科技碾壓的基層人力。據傳原本辣椒分揀線上浩浩蕩蕩的600多名大軍，在AI系統上線後，現在只剩下48個眼力最毒的老師傅被留下來做最後把關，消失了500多名員工。

除了被公司主動裁員之外，若企業無法順利借到錢，也有可能因為週轉不靈，而加入收攤關門的行列。如此一來，被動失業的情況將會更加嚴重。

求生守則二、儘量減少不必要的消費，以便在手中握有更多現金。雖然再怎麼節流，也不可能讓人成為富翁，但卻可以騰出更多現金，以備不時之需。特別是當市場利率長期處於高檔之下，經濟勢必會受到嚴重的考驗。

所以，為了避免各種突發變故，進一步造成個人或家庭的財務吃緊，理財大眾更應該保有更多現金，且特別要拉長緊急預備金的時間（至少一年半或兩年）。

事實上，「保有更多現金」的做法，並非專門用於緊急突發事件的應變，也同樣適合投資理財大眾在金融市場大跌之際，能有更多的資金得以「逢低加碼投資」。

求生守則三、基礎且低保費、高保障的保單更不能少。特別是緊急預備金不夠多，且自認風險承受力較弱的民眾，透過「低保費、高保障」保單的保障，才能讓自己及家庭的財務安全，不會因為一點點小小的風吹草動而崩潰。

求生守則四、依理財目標的期間，設定不同的投資策略。這是因為中長期（例如10年）投資，仍是有虧損的可能。所以，凡是有特定想達到的中、短期理財目標項目，筆者會誠心建議投資理財大眾，若不是直接選擇「100%保本兼保息」的標的，就要有本事「逢高減碼」並「落袋為安」。

但是，假設是長期或超長期（20或30年以上）的投資項目，個人反倒會建議投資人，真的不用太糾結於市場行情的高低，而是緊緊抱牢值得投資的標的，並長期持友（對這個議題有興趣的讀者，可以參考清流君，以「失落三十年（1989 年日本泡沫）」前高點進場）。