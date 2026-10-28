TISA 2.0掀退休理財話題 國泰台灣高股息聚焦企業獲利與長期價值

國泰台灣高股息基金（0056）經理人梁恩溢表示，退休準備不只是儲蓄金額的累積，更重要的是透過長期投資，讓資產有機會隨企業獲利成長；基金結合高息股、AI動能股及價值股三大選股策略，並設有TISA不配息級別，提供投資人參與台股長期發展、逐步累積退休資產的選擇。

金管會自從2025年7月推動臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）制度以來，已吸引超過27萬人開戶，行政院10月22日拋出第二階段租稅優惠方向，規劃每年提撥2.4萬元額度內，得自當年度綜合所得總額中減除，為國人退休理財增添新誘因。

梁恩溢指出，高股息投資不應只看殖利率高低，企業能否持續創造獲利、具備穩定的股利發放能力，才是長期投資的重要基礎。國泰台灣高股息基金採取主動式選股策略，與單純依殖利率排序的方式不同，基金以企業過去三年均發放現金股利，且會同時考量股利發放總金額居前等條件，來作為成分股的篩選原則。這樣的選股方式，不僅有望納入股利發放能力較穩定的大型企業，也讓台積電（2330）、聯發科（2454）等兼具獲利與成長潛力的科技公司進入投資範圍，使高股息投資不侷限於傳統高殖利率產業。

除了高息股建立投資基礎，國泰台灣高股息基金也透過AI動能股及價值股，尋找不同產業的投資機會。梁恩溢表示，隨著AI應用從晶片運算擴展至伺服器、電源、散熱及高速傳輸等領域，產業成長機會逐步擴大，但企業能否將訂單需求轉化為實際獲利，仍取決於技術門檻、產品競爭力及供應鏈地位。基金在AI供應鏈中，除觀察產業需求，也重視企業是否切入關鍵規格、具備競爭優勢，並評估股價是否合理；另一方面，對於營運穩健、評價仍具吸引力的企業，也會透過價值選股尋找投資機會，讓投資組合兼顧成長與評價。

根據最新基金月報顯示，截至2026年9月底，國泰台灣高股息基金規模已超過581億元，主要持股包括台積電7.89%、聯發科6.57%、欣興（3037）5.73%、川湖（2059）4.97%、台光電（2383）4.83%及台達電（2308）4.78%等，涵蓋先進製程、IC設計、載板、伺服器零組件及電源管理等領域；進一步觀察產業配置，半導體占34.77%、電子零組件占29.98%，兩大產業合計超過六成，反映基金在高股息選股架構下，同時參與台灣科技產業的成長機會。

國泰台灣高股息基金設有不配息A級別、配息B級別及TISA級別，滿足不同投資人的理財需求。其中，A、B級別單筆申購1萬元起，定期定額3,000元起；TISA級別則進一步降低門檻，定期定額最低只要1,000元，並提供較低經理費及申購免手續費優惠，對於仍處於資產累積階段的投資人而言，不配息級別可將基金收益留存於基金資產中，持續參與後續投資，也減少自行處理配息再投入的需求。

國泰投信表示，台灣目前已進入超高齡社會，隨國人平均壽命延長，退休生活的財務準備更顯重要，相關租稅優惠仍待後續修法，但政策方向已凸顯長期退休準備的重要性；投資人可依自身財務目標、資金需求及風險承受能力選擇合適級別，透過紀律投入與長期累積，逐步建立退休資產。