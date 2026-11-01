張忠謀面試只考1題、沒談薪水！ 台積電一周後為他特設「技術長」

我怎麼走進台積電

1996年至2000年那四年，我的事業一帆風順。我先後獲聘柏克萊加州大學校長講座教授與台積電傑出講座教授，後一個頭銜是台積電捐款給柏克萊加州大學設立的。

這段期間，我也當選美國國家工程院院士，並獲得柏克萊加州大學最高的教學榮譽。FinFET也成功做出並發表。

本文摘自《拿出辦法來》

2001年，我正好可以向學校申請研究休假。柏克萊的無薪產業休假通常只有一年，但我有把握再爭取到第二年。淑玲願意把時間分成兩邊，一邊在台灣陪我，一邊留在美國，離孩子和雙親近一些。

雖然台灣的大學一直對我敞開大門，我卻認為，要回報曾經教育我的台灣，最有效的途徑是投入台灣的半導體產業。

台灣是個小國，天然資源有限，經濟成長與外匯收入很大一部分靠電子業支撐。在台灣的半導體公司裡，台積電是最突出的那一家。

主動寫信約見張忠謀，一句話敲定台北辦公室面談

台積電會怎麼想呢？我知道能拍板的人是張忠謀。

我認識張忠謀很多年了。1985年，他從美國搬到台灣，出任1973年成立的工業技術研究院（工研院）院長，後來又轉任董事長。

1990年，工研院啟動「次微米製程技術發展計畫」，他邀我擔任指導委員會委員。共事期間，我看到也佩服他強勢而果決的領導風格，以及做出正確決定的能力。他也因此相當了解我。

2001年春天，我寫電子郵件給張忠謀，說我一個月後會到台灣，想跟他見個面。我沒有說明來意。一個月後，我坐在他台北的辦公室裡，開口表示願意為台積電工作兩年。

張忠謀出考題！誠實直言技術結盟的兩難與抉擇

張忠謀邊聽邊點頭。他抽了一口雪茄，只問我一個問題：台積電想跟IBM組成技術聯盟，一起開發最先進的技術，可是IBM開的價碼太高；那麼，跟德州儀器合作呢？

我知道他大半輩子都在德州儀器度過，也一直認為那是家很優秀的公司。但我老實告訴他，台積電要開發未來的先進技術，需要一個比德州儀器更強的技術夥伴。

與IBM結盟太貴，英特爾又沒有理由跟台積電合作，剩下的選項只有兩個：一是找東芝，或另一家研究實力強、晶片業務卻在流失的日本公司合作；二是靠自己。他一邊抽著雪茄，一邊聽我回答。

那與其說是一個問題，不如說是一場考試。我講完，他又抽了一口，點頭表示同意。

一周後收到聘書成台積電首任技術長

張忠謀拿起電話，安排我與當時擔任執行副總經理的蔡力行見面。

過程中沒有討論過我的職稱、待遇或其他條件。一週後我收到聘書，也沒有議價。台積電為我設了一個新職位：技術長。

2001年5月，柏克萊加州大學當學期結束，我成為台積電第一任技術長。

「三維電晶體之父」胡正明新書發表會，書名「拿出辦法來」便是他想帶給讀者的，胡正明表示自己是很喜歡解決問題的人。 聯合報系資料照

（本文摘自《拿出辦法來》作者：胡正明)