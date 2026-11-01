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離職別把關係鬧僵！他與新客戶開視訊會議 驚見對方「是前老闆的太太」

聯合新聞網／ 天下文化出版
職場圈子比想像中更小，離職時的不留餘地，往往成為未來的尷尬伏筆。 示意圖／ingimage
職場圈子比想像中更小，離職時的不留餘地，往往成為未來的尷尬伏筆。 示意圖／ingimage

一九八八年的電影《上班女郎》（Working Girl）很好看。

本文摘自《會溝通的同事有祕密》
本文摘自《會溝通的同事有祕密》

片中雪歌妮．薇佛（Sigourney Weaver）飾演的角色，告訴她的祕書一個重要道理：「永遠不要把關係鬧僵。今天那個討人厭的小職員，明天可能就是資深合夥人。」

我們往往以為身邊的人會永遠停留在原來的位置，一直做著現在的工作。但事實是，現在的人跟你一樣，一輩子會換好幾次職位，也會換好幾家公司。

你日後很有可能再遇到以前工作時認識的人。誰知道呢？也許某天你登入Zoom，準備與潛在新客戶開視訊會議，卻發現對方竟然是你前老闆的太太。

對，就是那個又無能又難搞的前老闆。還記得你當初丟著不管的那位前主管嗎？對方的孩子和你的孩子讀同一所學校，而他現在正好在一家你做夢都想進去面試的公司當主管，想不到吧！

這個世界遠比你想像中還小得多，相信我，大家私下都會互相打聽。

就算你不聽我的，也該聽聽前面雪歌妮．薇佛的話，你永遠不知道一個人將來會有什麼發展。

你應該做的，是讓每個人日後想起你時，仍對你抱有好感。接下來，我會告訴你該怎麼做。

（本文摘自《會溝通的同事有祕密》作者：艾琳．麥高夫 譯者：陳珮榆)

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