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遇到刻薄同事別急著生氣！職場專家教「灰石法」：5種簡短回應讓他自討沒趣

聯合新聞網／ 天下文化出版
面對刻薄同事的冷嘲熱諷，回嘴或隱忍都正好中計。心理學「灰石法」指出，毫無情緒波動才是最強自保防線。 示意圖／ingimage
面對刻薄同事的冷嘲熱諷，回嘴或隱忍都正好中計。心理學「灰石法」指出，毫無情緒波動才是最強自保防線。 示意圖／ingimage

應對刻薄、無禮、惡劣、差勁、糟糕透頂的同事

在你的職涯中，難免會和一些很需要做心理治療的人共事。這就是現實。你的職責不是當他們的心理師，說穿了，你的職責是學會如何和他們共事。

所以，不要說人閒話，不必暗中陷害對方，也不要想著報復。這些做法或許讓人覺得很痛快，甚至覺得對方活該，但我保證，沒有一個能幫你拿到想要的結果。

不妨先試試所謂的「灰石法」(Grey Rock Method)，這招用來避免跟操控型的人起衝突。基本上，對某人使用「灰石法」，就是盡可能表現得毫無興趣，也不跟他們互動。這或許沒有向其他人告狀這麼痛快，但比較有效。

本文摘自《會溝通的同事有祕密》
本文摘自《會溝通的同事有祕密》

多數時候，一個人對你無禮就是想惹你生氣。在幼兒園時是如此，在辦公室也還是如此。對方希望你氣得跳腳、不知所措，好把事情反過來怪到你頭上，裝得好像沒禮貌的人是你一樣(真煩)。

5種簡短回答 讓對方得不到負面反應

別讓對方得逞！不要流露情緒，你只需要非常簡短的回答，例如「是」、「不是」、「可以」、「謝謝」、「好」之類的。

當對方得不到他渴望的負面反應時，多半就會慢慢不來招惹你。如果這麼做還是無效，對方的無禮行為又持續妨礙你們的工作關係，我還是建議你和他單獨談談。

記住，先別生氣，保持好奇。試著了解這個人，看自己能從他身上學到什麼。

你或許很難接受，但如果你生在和他一樣的環境、走過他目前為止的人生，你可能也會變成他那個樣子。所以，試著了解是哪些經歷讓他變成現在的樣子。再次提醒你，拿出同理心！

和這個人談話時，不要問：「你到底怎麼了？為什麼會變成這樣？」不妨改問他過去的工作經歷、目前的工作情況，以及他喜歡或不喜歡這份工作的哪些地方。

他很可能從中會透露一些線索，至少讓你多了解一點他的處境，也明白他為什麼會這樣。而且，人們通常都喜歡別人對自己感興趣。

所以，即使對方沒有透露什麼特別的事情，希望他往後也會對你友善一些。如果他還是沒有變友善，也沒關係，至少你有試過。

（本文摘自《會溝通的同事有祕密》作者：艾琳．麥高夫 譯者：陳珮榆)

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