賣掉北市3千萬房搬台南！夫妻開漫畫店陪孩子 14年後現況曝光

「486先生」陳延昶近日在臉書分享一名國中同學的故事，對方當年賣掉台北市民生社區的房子，帶著一筆現金搬到台南，開起夢想中的漫畫出租店，原以為從此能過著無房貸、悠閒自在的生活，沒想到十多年過去，漫畫店收入有限，夫妻倆如今分別在安親班上班及從事送貨工作，讓他感嘆，理財規劃對家庭長期生活的重要性。

陳延昶表示，這名同學從小住在民生社區圓環附近的新光大廈，後來繼承了房產。約在2011、2012年間，台北房價已大漲一波，同學與妻子決定賣房南遷，當時房子約以3000萬元成交，扣除相關費用後，估計實拿2000多萬元。

夫妻倆到台南後，花約700萬至1000萬元買下新房，再加上裝潢、家電及家具，手中仍剩下一千多萬元。他認為有房子住、沒有房貸，存款放銀行領利息，日子省著過就能相當愜意，還開了一間漫畫出租店，圓了年輕時代的夢想，夫妻輪流顧店，不必朝九晚五，也能有更多時間陪伴兩個孩子。

陳延昶坦言，當年聽到同學的規劃，自己相當羨慕。然而，兩人後來各自忙碌，直到前陣子才得知，同學的妻子已到安親班工作，他自己也找了送貨的工作。原來漫畫出租店十多年來幾乎沒有賺到什麼錢，一家四口的生活、教育、保險及交通等開銷，則持續消耗手中積蓄。

他表示，自己並不認為同學當年的選擇全然錯誤，畢竟那段陪伴孩子成長、實踐夢想的日子，也有無法用金錢衡量的價值。不過，若能重新選擇，他會建議同學保留台北房產，若想搬到台南生活，可以出租原有房子，以租金支應南部的居住成本，再經營漫畫店，既保有資產，也能創造收入。

陳延昶最後感嘆，房子賣了還能再買，但一家人一起努力生活的勇氣更為珍貴。他也藉此提醒，規劃人生時除了追求理想，也應考量長期支出、資產配置及通膨帶來的影響，才能讓生活更有保障。