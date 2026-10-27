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警派霹靂小組開槍重傷遊戲玩家父親…15歲少年惡作劇電話報案 重判25年

聯合新聞網／ 時報出版
近年頻傳「假報警（Swatting）」惡作劇並引發慘劇，犯罪專家透過比對真假報案錄音，歸納出說謊者行為模式。 示意圖／ingimage
近年頻傳「假報警（Swatting）」惡作劇並引發慘劇，犯罪專家透過比對真假報案錄音，歸納出說謊者行為模式。 示意圖／ingimage

納入更多細節來取信於人的欺騙策略，亦可見於所謂的「假報警」電話（“swatting”calls）中。這種近期出現的惡作劇形式誕生自線上遊戲世界，打電話報案的惡作劇者會謊稱有危險分子殺人或挾持人質，欺騙警方派出霹靂小組或特殊任務部隊處理。

致命惡作劇！一通電話誘特警破門

這種惡作劇者報的是另一個玩家的地址，為了讓重裝警察去那裡攻堅。近來也有些惡作劇電話以名人為捉弄對象，他們的住家被武裝警察攻破，平白遭受損失。

在美國，這類惡作劇電話被視為相當嚴重，有些謊報者甚至被以國內恐怖主義的嫌疑起訴。

本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》
本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》

最早因假報警被起訴的一個十五歲少年，欺騙特警小組出動襲擊其他玩家的住處。其中一次，這名少年謊稱發生謀殺與挾持人質的情況，特警小組攻進另一個玩家的住家，開槍重傷了該玩家的父親。謊報的少年被找到，被判處二十五年有期徒刑。

這些惡作劇電話並非無害的玩笑，它們不僅浪費別處可能需要的資源，也使他人的生命承受風險。這些電話經常有個共同點，即謊報者會特別交代使用的是什麼槍枝，這就是主動提供非必要確切資訊的一種例子：

「我拿AK-47射他」報案錄音曝光

報案者一：「喂？我，那個，我殺了我爸。他不給我吃我的藥。我有一把AK-47，我剛剛對著他的臉開了一槍，因為他不給我吃我的藥。」

報案者二［接線員的轉述］：「打電話來的男性說，他朝他女朋友頭部開了一槍，用的是一把九毫米的槍。他還說他女兒現在被他綁在浴室。他不知道要不要殺她。」

報案者三：「射中胸口，我爸有一把合法持有的AR-15放在衣櫥，我就拿那把槍射中她。」

事實上，這些報案者都不是籠統描述槍枝類型（用了手槍、步槍或獵槍），而是特別提槍枝型號或設計。第三個例子中，報案者還完整交代了槍枝是不是合法持有、持有者是誰、收在哪裡—彷彿這些細節會使人以為他的話比較可信。

專家破解說謊心理學：真遇危險根本不會這樣說

如果拿打惡作劇電話的人使用的語言，和可取得的合法線上報案錄音中真正持有槍械者說的話相比較，我們可以發現一些差異的模式。最明顯的是，真報案者不會提到槍枝型號。

對緊急專線接線員或調度員而言，這一點可能有助於區分真報案者和陷害無辜者的假報案者，或至少有助於辨識哪些電話需要特別留意。

當一個人話中提到一些太確切又非必要的細節（尤其當這些細節與聽者真正想知道的資訊無關，或者當說話者想說服聽者相信他們），這就增加了他們在說謊的機率。

（本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》作者：柯絲蒂．金恩 譯者：李忞)

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