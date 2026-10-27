男交友軟體約見面慘遭強酸溶屍！凶手脫罪狂喊「6字」稱綁縛遊戲出錯

一樁特別兇殘的謀殺案中，一名男子殺了透過交友軟體認識的另一名男子，肢解屍體，並設法將屍塊用強酸溶解。

在這些事實被證明前，此人曾在法庭上聲稱對方的死是意外，只是在玩綁縛遊戲時出了差錯。他說自己不可能殺人，因為他「就只是個好人」。

本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》

當一個人訴諸性格或過去的表現，想讓你相信他們是善良的好人，你就需要格外當心。因為這個人可能只是在試圖影響你的判斷，而不是真正回答你的質疑或問題。

但如果這個人看起來就像好人呢？我們能否因此相信他們？答案當然是否定的。須知，我們在日常生活中還會受到另一種認知偏誤影響，叫做「儀表偏誤」（demeanour bias）。我們對人都會有這樣的特質判斷，因此在辨識謊言時也需要注意。

儀表偏誤會使我們以貌取人，用外觀、氣質、舉止來判斷一個人能不能信任，也就是說我們會以為一個人看起來可靠，他說的話一定也是可靠的。

舉例來說，當一個人看起來可愛、坦率、親切、溫柔、快樂、自信、順眼、有魅力或有其他正向特質，我們就容易覺得這個人很好，應該不會騙我們。

另一方面，看起來較不起眼或看似不具備正向特質的人，較不容易獲得他人信任。這種容貌上的儀表偏誤能影響面試結果、選舉結果，甚至是判決結果。看起來討人喜歡的嫌疑犯比較容易被無罪釋放或從寬判刑，並且被認為較不危險。

因此，一個人的外表會和別人認為此人是否誠實、是否可靠的看法互相影響。在這件事情上，我們得學會懷疑自己的眼光，有時也要懷疑自己的耳朵（考慮到口音偏見），才能更準確地揪出騙子。

（本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》作者：柯絲蒂．金恩 譯者：李忞)