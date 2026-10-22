《「我是有錢人」迷思816》為退休後醫療支出風險而準備的保險，該怎麼買？

在筆者出版了新書—《讓退休金陪你到最後》之後，常被問媒體問到一個題目是：如何把退休後的醫療費用支出，計算在應該準備的退休金之中？且又該如何投保健康險呢？

退休怎麼準備長照費？不同照顧模式費用不同

對此，筆者的建議是：退休金額的計算，除了每年日常生活開銷外，至少還要加上因為年齡越來越大、身體逐漸步入不健康或失能狀態，所可能衍生的各種醫療費用支出。

在需要準備金額上，以重大疾病與癌症為例，假設民眾決定採取健保給付的治療方式，會需要額外準備的金額，大概就只剩下營養補充品，或甚至是聘請專人看護的費用。但如果準退休族，希望採用新式的治療方式，則可以將相關項目的金額列入（可參考此網站：https://www.commonhealth.com.tw/article/92749）。

至於長照的費用方面，根據衛福部的統計資料指出，國人的平均壽命為81.27歲，其中女性84.75歲、男性77.93歲，但不健康餘命（平均壽命減去健康餘命）平均是8.41年，其中女性9.17歲、男性7.65歲，顯示國人在一生中，約有近10年的時間，處於失能、疾病，或健康受限的狀態。

由此，準退休族在準備長照費用時，年限可以設定在「至少10年」左右。在每月長照費用方面，不同照顧模式（例如在家聘請外籍或本國看護，或是住在長照機構）所需要的費用，都不盡相同（請參考此網頁：https://www.cw.com.tw/aging/article/5141960）。

但在計算出退休後，大額的醫療費用支出時，許多準退休族，一定會優先考慮透過各種健康險，來轉移相關費用的風險。但暫先撇開「因年齡超過或體況差，而無法買到保單」的情形，筆者反而建議準退休族在規劃時，可以依循以下幾大原則投保：

保額買到最高才心安？揭重複花費與未理賠迷思

首先，保額不一定要買到最高。這裡的「不要買到最高」，有兩層意義。第一層意義是：儘管失能、失智與罹患各種重大疾病（包括癌症）的風險，都是隨著年齡的增加而提高。

然而，以上不論是購買長照類保單，或是重大疾病險及癌症險的保戶，除非買的是具有「還本」性質的保單（相對保費就會非常昂貴），否則，都有可能因為此生未發生以上相關風險，而無法獲得任何保險理賠的結果。簡單來說，就是保費繳了，很有可能拿不到任何理賠金。

第二層意義是：有些花費，本就是不論是否失能或失智，都一定會產生的花用，例如日常飲食方面的開銷。這些費用，原本就已計算在退休後的日常生活費用裡，沒有必要重複計算。

當然，一旦失能臥床之後，的確會產生很多原本正常人，所不可能產生的花費，例如管灌食品及所需輔具、紙尿布…等；萬一罹患重大疾病或癌症，平日也會需要更多專人照顧或營養補充品等開支。只是準退休千萬不要忘了，躺在床上受人照顧之後，也同樣不會產生諸如健康人士，可能會有的旅遊或興趣、嗜好等費用。

預算有限先買長照險？癌症與實支實付挑選關鍵

其次，若預算只夠買一種保單，個人優先推薦長照類保單。筆者不可否認，沒有人能說的準需要長照、發生重大疾病或罹癌的機率，到底哪一個比較高？且每一個人，可能都有不同的家族性疾病的風險。但是，無論是重大疾病或癌症的花費，其實還有健保給付的項目可以選擇，不一定非得需要使用昂貴的自費醫療項目（至於健保之後會不會「倒閉」，則又是另一番討論了）。

反觀長照方面的需求，若準退休族發生需要長照的狀況時，儘管有政府長照3.0的福利可以享受，但別忘了目前其不論在「保障範圍（長照等級2級以上，且未使用「全日住宿式服務及團體家屋服務」）」、「給付內容」或「政府補助金額」方面，都有一定的金額限制。

特別是如果準退休族，並不符合「低收入戶、中低收入戶，或符合領取中低收入老人生活津貼發給辦法」的分份，就必須自行補貼更多的費用。且只要需要服務的時數越多，民眾必須自行支付的金額也會更多。

再者，假設擔心重大疾病或癌症的高額醫療費用風險，一次給付型的重大疾病險及癌症險，可能還比現階段保額不高、保費更貴的實支型住院醫療險還要實用。

筆者的意思，並非準退休族不需要買任何實支實付型的住院醫療險，只是現在各保險公司因為之前的保單「賠怕了」，紛紛停賣過去高CP值（低保費、高保額（住院雜費）的保單，改推出「保額不高，且保費貴桑桑」的新保單。

且更重要的是：許多重大疾病，特別是癌症的新式治療（手術及用藥），通常都不需要住院。但住院醫療險的理賠前提，卻是「有必要住院」。而這，也常是保戶在投保後，無法順利獲得保險理賠的最重要關鍵。

綜合以上的解說，在「相關風險不必然一定發生」，且「每種保單都有理賠定義」的前提下，個人會真心建議退休族在進行退休規劃時，不要只想著「有買就一定能心安」，以及「買好買滿」的想法。

取而代之的，反而是更務實的做法—與其買了保單，未來未必能真正「用的到」之下，還不如自己多存一些退休金。且就算是以上「必要性保單」，個人也認為在挑選時，一定要記得「低保費、高保障」的投保原則。

假設保戶預算真的不足，也可以以「定期（給付期間限定），而非終身」型保單為優先。且為了能讓這筆保險理賠金，能夠100%用在自己身上，準退休族務必要將所買保單，成立一個「保險金信託」的契約。

值得再三強調的是：以上的建議，不是要鼓動準退休族，無視於各項潛藏的醫療及長照費用的高昂風險。而是想在此強調：世間上所有的決策，都是經由權衡其中的利弊得失而來。

這是因為，每個人的預算（金錢）高低不同，絕對不能一以視之、照搬照用。也就是說，如果準退休族除了豐厚的退休金外，還有過多閒餘金錢，當然可以買最貴保費（低保障、高保費）的保單，且可以將金額拉到投保最高上限。

但假設準退休族在籌措退休金的過程中，已經明顯財力不足了，千萬別把過多的金錢，擺在發生率可能並不頂高，且理賠還要看是否符合給付定義的保單上，以及更重要的—一定要學會及懂得「拒絕無效的自費醫療」這一招！