張忠謀送水晶牌上頭只刻「5字」前技術長揭密台積電超車全球的關鍵一役

張忠謀給的兩道長期課題

2001年，張忠謀為我設立台積電技術長一職。我上任後，除了日常職務，他還交給我兩道長期課題：第一，把台積電從技術追隨者變成技術領先者；第二，讓台積電在智慧財產權上的收支達到平衡。

所謂收支平衡，就是在專利權利金與授權金等項目上，付出去的錢不應多過收進來的錢。

當時的台積電已經展現出實力，尤其是它獨特的商業模式，但在技術上還算不上領先者。

厚重水晶牌只刻「拿出辦法來」

2001年9月，為了提醒我，張忠謀送我一塊厚重的水晶牌。牌上最醒目的題字是：拿出辦法來！

雖然張忠謀把這兩道課題訂為長期目標，我卻必須盡快拿出辦法，因為我原本只打算在台積電待兩年，最後待了三年才完成任務回到學校。

本文摘自《拿出辦法來》 我知道他要的不是計畫，而是辦法。我打算先把解法推動起來；即使不能親自帶到開花結果，我相信台積電那支能幹的團隊也能接手完成。

技術領先要怎麼達成，我一進去就知道，這也正是我加入台積電的動力。我的策略是趁產業下一次技術大轉向時提早起跑。這就像一場特殊規則的賽車：跑到某個里程碑，所有車手突然都得放棄開慣的車，換上一輛全新的實驗車。

到了那一刻，台積電和其他公司都會進入一場新的賽局。過去的成績未必能預測結果，真正關鍵的，是各家公司駕馭那輛實驗車的經驗。

FinFET革命 逼迫全產業「換車重新起跑」

下一場技術革命會是什麼，我剛好看得最清楚：那會是FinFET，以及後續的三維薄體電晶體。我也知道，當FinFET技術競爭開始時，台積電該怎麼站到前排。

這場技術轉換會迫使所有公司重新起跑。我的辦法是讓台積電提早投入FinFET研究，先累積三維結構的製造與良率經驗。等產業真正轉向FinFET，台積電就有機會憑藉製造強項成為領先者，甚至站到最前面。

台積電率先投入FinFET研究，也會帶動其他公司投入三維薄體電晶體的研發。晶片公司就是這樣一邊競爭，一邊把整個半導體產業往前推。當然，這個計畫沒有成功保證。它之所以適合台積電，在於台積電沒有更好的選擇，不嘗試不是選項之一。

我對這個方向有足夠的信心，立刻推動，並且把它當成通往技術領先這條長路上唯一的一注。台積電必須敢於懷抱希望。

張忠謀點頭就不問細節 全公司毫無懸念執行

張忠謀同意了我的計畫。他和我的主管、時任台積電副總執行長曾繁城，都沒有追問細節。張忠謀一點頭，經營團隊每一個人都支持。那就是台積電典型的決策與執行方式。

張忠謀交給我的第二道課題，也就是讓智慧財產權收支平衡，完全是另一回事。當時我毫無頭緒。

FinFET或許可以成為其中一環，但那還要好幾年。我們需要更多，也需要更快。我不知道辦法會是什麼，但沒有回絕。這是我該做的事，而且我對自己解決問題的能力很有信心。幾個月後，我才找到一條清楚的路。

要說明這兩道課題後來如何落實，得先回頭說說，我是怎麼走進台積電，獲得和半導體業裡經營得最好的公司之一，以及最好的執行長之一共事的機會。

（本文摘自《拿出辦法來》作者：胡正明)