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受夠有毒職場想翻桌？專家急勸：離職千萬別說「這句話」 小心名聲毀了

聯合新聞網／ 天下文化出版
提離職時想痛罵爛主管「我不幹了」？專家急勸先忍住！ 示意圖／ingimage
提離職時想痛罵爛主管「我不幹了」？專家急勸先忍住！ 示意圖／ingimage

第一印象重要嗎？其實沒那麼重要。克里斯．佛斯（Chris Voss）在《FBI談判協商術》（Never Split the Difference）書中寫道：「最後留下的印象，才是最持久的印象。」

多數人總強調「第一印象是沒有第二次機會的」，但即使你給人的第一印象普通，也還是有機會改變別人的看法。真正會留在人們心中的，是「最後的印象」。

本文摘自《會溝通的同事有祕密》
本文摘自《會溝通的同事有祕密》

因此，怎麼離開一份工作，和怎麼開始一份工作同樣重要。

離職時，你可能會忍不住想說：「我不幹了！我受夠這裡了！你是全世界最爛的主管，這是我待過最有毒的職場，希望這輩子都不要再見到你們！」

但很遺憾，那種快感非常短暫。你得壓下這股衝動，別被它牽著走。

別誤會，我百分之百支持你表達憤怒，大聲說出自己的不滿。把情緒悶在心裡並不健康，我也不希望你最後整個爆發。

但要用聰明、對自己有利的方式表達！我不在乎你的主管、人資或同事有什麼感受，我在乎的是你。所以我給的建議，都是為你的長遠利益著想。

務必記住，離開一份工作後，你的職場聲譽就握在還留在那裡的人手裡。

（本文摘自《會溝通的同事有祕密》作者：艾琳．麥高夫 譯者：陳珮榆)

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