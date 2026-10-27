同事擺爛狂拖進度怎麼辦？專家教「1句型」高情商破解 別再傻傻幫擦屁股

很遺憾，無論你把界線守得多緊，或溝通多麼到位，與人共事時多少還是會碰上棘手的狀況。畢竟你和同事相處的時間很長，你能否把工作做好，往往取決於同事有沒有做好自己分內的事，再加上某些人的個性跟你難免會有衝突。

與同事相處時的棘手情況

不過，只要抱持合作的態度，再運用這些應對說法，你就能從容處理這些小狀況。

懶散、沒效率，或總是做不出成果的人，真的會讓人抓狂。有時候，和你共事的某位同事會讓你忍不住心想：「你到底是怎麼通過第一輪面試的？」但很可惜，你控制不了別人。

你唯一能控制的，只有你自己。不管在人生哪個面向，這一點都非常重要！

應對懶散且不專業的同事

如果你身邊剛好有懶散到不行的同事，首先要問自己：這個人的懶散，是不是真的影響到你，也影響到你的工作？如果沒有，你就選擇忽略(我知道，視而不見真的很難)。

看到別人的行事作風和你要求自己的方式截然不同，確實很令人火大，但我再說一次，糾正對方並不是你的責任。他們怎麼選擇，就得自己承擔後果。你可以下班小酌時跟朋友抱怨，可以跟你的心理師說，有必要的話也可以買顆壓力球來捏。

本文摘自《會溝通的同事有祕密》 但請記住：你永遠不知道事情的全貌。很多時候，你其實無法看出別人正在經歷什麼事。在沒有確切證據之前，我們一如往常，先往好處想，多體諒對方一點。

每個人都有低潮的時候，那時候願意給我們空間、包容我們的人，我們都會記得。你不是他們的父母，甚至也不是他們的朋友，你只是他們的同事。如果他們沒有影響到你的工作，最好的做法就是忽略他們。或者，如果你真的擔心，也可以主動關心一下。

同事拖延進度害到你？別急著向主管告狀

但要是某位同事的懶散，真的害你事情做不完，怎麼辦？例如，你得先拿到對方的資料，才能往下推進，但對方老是拖進度。

在這種情況下，你就必須正面處理這個問題。你可能會忍不住跑去向主管告狀：「喬許根本沒在工作，害我每次專案都遲交。這真的完全不是我的錯，他就是又懶惰又無能。」

在你這麼做之前，我們先來看更有效的處理方式。我還是建議你先直接找當事人談。別忘記你最終期望的結果。你的目的不是在誠信或品格方面教訓對方，只是希望對方改掉現在的做法，別再影響你的工作。就這樣而已。

問同事能不能撥幾分鐘，和你談談工作流程。先別生氣，保持好奇。你可以說：「我發現你寄發票給我，有一半以上都比較晚交。這樣我沒辦法準時跟客戶請款，還會一路影響後續的流程。這樣我真的很難處理。是不是發生什麼事？有沒有什麼我幫得上忙的？」

對方接下來很可能會出現兩種反應。他們可能會語帶防衛的回應，例如：「你又不是我主管。」、「我已經盡力了。」或是「我還有別的事情要忙。這你不能自己處理嗎？」這些顯然是最糟的情況，但你仍然必須繼續解決問題。

對方裝死或狂推託？ 活用「1句型」卸下防衛心

記得避免使用像「你這樣害我很尷尬！」這類指責性的說法。你可以改用這樣的句型：「當你…時，我會覺得…。」

理想的說話方式像這樣：「我們能不能一起再想想辦法，把這個工作流程調整得更順暢？」

對方有可能說：「我已經盡力了！我很忙，而且處理發票本來就不太算是我的工作。」你知道對方可能確實有他生氣的理由，例如公司才剛裁員，讓他的工作加倍，但這也不是你必須承擔的問題。每個人都必須做好自己的工作，而這位同事的工作就是準時交付發票。

「我懂你的意思，我最近壓力也很大。不過，要是我太晚拿到發票，我會因為太晚請款而被念，又引發一連串的連鎖效應。既然這是我們都很困擾的問題，你覺得我們是不是一起去找主管討論？」

我還是那句話，遇到任何衝突時，最好設法把對立的一方變成盟友。你愈能緩和彼此的緊張關係，愈能看清問題所在。面對難相處的人，你無法硬碰硬的使對方理性合作，而是必須先降低對方的戒心，讓他願意一起處理問題。

私下溝通無效怎麼辦？高情商的「向上管理」通報話術

對方另一種可能的回應是：「嗯，抱歉，我最近因為(某個理由)，所以才一直拖。之後我會準時交發票。」希望對方是認真的，也會說到做到，讓問題就此解決。不過，對方也有可能只是隨口承諾，之後仍然遲交發票。遇到這種情況，你就必須向主管反映，切記只要客觀說明這件事如何影響工作流程即可。

下次和經理或主管一對一談話時，你可以試著說：「對了，還有一件事。我最近跟比爾交接工作有點不順。他常常拖好幾天才把發票交給我，而且我還得一再提醒他開發票。這讓我不得不延後請款流程，後續就會引發連鎖效應。我已經試著和他談過，但問題到現在還是沒有解決。您對接下來該怎麼處理，有沒有什麼想法或建議？」

再次提醒，你們要合作！你們要站在同一陣線，不要把事情鬧大，變成品德問題。這只是工作流程上的一個小問題，只要大家一起合作就能解決。

（本文摘自《會溝通的同事有祕密》作者：艾琳．麥高夫 譯者：陳珮榆)