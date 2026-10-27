路邊扶昏倒長輩…醫護卻「集體呼吸困難」全城緊急封鎖扯出跨國特務放毒暗殺

二○一八年三月，十六歲的艾比（Abigail）和家人在一座英國小城旅遊時，看見一個灰髮的六旬男人和一個年約三十多歲的女人倒在路邊長椅上。

長椅男女不是毒蟲 醫護集體呼吸困難

艾比和她媽媽以為男人心臟病發，衝過去想幫他急救。艾比媽媽是受過訓練的護理師，她檢查了那兩個人，發現他們已經顯現出危急症狀。長椅旁有嘔吐物，女人口吐白沫，兩眼翻白，男人和女人都處於僵直狀態。

本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》

其他路人沒有停下來，或許是以為那兩人只是吸食毒品後躺在那裡，儘管他們的裝扮並不像典型的吸毒者，而且下午三四點在一間熱鬧商場外的長椅上吸毒也很奇怪。

艾比的媽媽、一個經過的醫師，以及接獲通報的警察和醫護人員沒有理由懷疑這對男女有什麼大問題。他們被送進加護病房搶救的同時，一些到過現場的醫護和警察開始出現不尋常的症狀：雙眼發癢、呼吸困難。

那對男女呈現出神經系統受損的癱瘓症狀。送到英國政府實驗室的檢驗結果證實了醫院的懷疑—那兩個人被下了神經毒劑（nerve agent），靠近他們的人也因此受到感染。

前蘇聯特務成暗殺行動受害者

男人完全不是什麼地方毒蟲，他曾經是蘇聯國家安全委員會（KGB）的特務，和他在一起的是他女兒，他們是一場暗殺行動的受害者。小城索爾茲伯里（Salisbury）一時之間成了沸沸揚揚的國際間諜毒殺案新聞現場。

反恐小組迅速封鎖兩人被找到的地方，搜尋他們是在哪裡接觸到了這種神經性毒劑。兩人被發現前曾於附近一家義大利餐廳用餐，也許毒劑被下在食物裡。

也有可能他們是在街上某處被下毒。到處都被搜查，索爾茲伯里全城進入緊急狀態。同一時間，前往男人住處調查的一個警官出現中毒症狀，被緊急送醫。

致命毒劑竟塗在「住家大門把手」

下毒處這下清楚了：男人住處的大門門把驗出神經性毒劑，顯然有人曾經將劇毒塗在上面。問題是：誰？

情報單位不久後便查出什麼人最有嫌疑。被下毒的前特務叛逃至英國後受到英國庇護，很顯然是俄國政府的眼中釘。英國政府指控俄國試圖謀殺他，引爆一場外交口角。

儘管俄方極力否認這些指控，英國在追查六個月後公布了疑似實施毒殺計畫的兩名俄國男子姓名及照片，據信效力於俄國情治單位。更多細節陸續被揭露，包括這兩人抵達英國後的動線，如何前往索爾茲伯里，又如何火速離開。

嫌犯受訪堅稱「純觀光」倒背如流大教堂尖塔高度

兩個情報員的面孔和身分成為全球媒體焦點的同時，他們接受俄國電視台的訪問，在電視上為自己的清白辯護，儘管承認案發當時他們確實就在那個城鎮。

採訪者：「英國提供的監視器畫面上，你們穿著現在大家都已經看得很熟的這兩件外套和球鞋，在索爾茲伯里走來走去。這是你們嗎？」

兩個情報員：「對，是我們。」

採訪者：「你們怎麼會去那裡？」

情報員一：「我們朋友很久以前就建議我們去這座漂亮的小城逛逛。」

情報員二：「那裡有索爾茲伯里大教堂，那不只在歐洲有名，在全世界都是很有名的。因為它塔尖高達一百二十三公尺，而且它的鐘也很有名，是世界上還在走的最古老時鐘之一。」

雖說很多觀眾本就懷疑他們，上述回答又令人更難相信他們真的是觀光客了，他們的說法太詳細。情報員二提到大教堂的確切高度，這一點應該讓我們立刻起疑。

心理學拆解 越心虛「非必要細節」講越多？

當一個人對事情的說明異常詳細，提到一些並不真正重要的確切資訊，這可能透露了他們說的是預先準備好的謊言。

我們通常會假定包含較多細節的敘述比較可信。這是因為騙子會避免提及對他們不利的細節，這會使得他們必須記住更多資訊。資訊的確切程度（specificity）就是這麼一回事。我們認為騙子會避免告知資訊，因此可能會以為包含很多資訊的話就必然是真話。

其實這是不一定的。一個人的話能不能相信，取決於他們說了什麼，而不是說了多少。當騙子有機會預先準備說法，我們尤其要注意這一點，若負責提問的人可能與他們串通，就更需要注意了。

騙子的話通常比說真話者長。在敘述中加入非必要的細節，是騙子用來取信於人的一種策略。就像上述的兩個情報員，他們會試圖以長篇大論來證明自己說的都是事實。

說謊者在對話互動的情境下更傾向採取詳細說詞，藉此降低談話對象的疑心。有另一種策略恰成對比，發生在騙子想隱藏資訊、話說得特別少的時候，我們將於後續章節檢視。

（本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》作者：柯絲蒂．金恩 譯者：李忞)