疑和年輕女幕僚有染…已婚參議員稱捏造 事後被證實外遇、與情婦生1子

別太相信那些用性格或其他特質當作理由，堅稱自己不可能做出某事的人。

例如，當一個被懷疑出軌的人說自己婚姻美滿，這可能就是一個訴諸性格的說謊者。或者，被懷疑盜用公款的員工說自己多年來都為公司苦苦付出，這也同樣可疑。

本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》

這一類的說詞就是人們訴諸它們自己的好品格，藉以否認別人對他們的質疑。這些話隱含的意思是：「我不可能做出你說的那種犯罪或踰矩行為，因為我並不具備做出這些行為所需的性格。」

二○○七年，美國的《國家詢問報》（National Enquirer）爆料已婚參議員約翰．愛德華茲（John Edwards）和一個年輕女幕僚有染。

記者問愛德華茲怎麼看這則報導，他說：「那故事是假的，完全是捏造的，胡說八道，呃我和同一個女人已經相愛三十多年，而且我們身邊所有人都知道她是個多棒的人，呃貼心，可愛，美麗，迷人，呃完全不輸我認識過的任何人。所以那故事很明顯就是假的。」

後來，愛德華茲被證實不僅有外遇，還和情婦生了一個孩子。即使一個人真的和老婆相愛三十多年或婚姻美滿，這也不代表他們不能外遇。

就算一個人真的一直以來都為公司勞心勞力，他們也不無可能偷用公司的錢。

（本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》作者：柯絲蒂．金恩 譯者：李忞)