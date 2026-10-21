在長庚醫院那幕…魏哲家目睹半導體宗師胡正明病榻身影：消瘦仍逐字寫下一生

讀完胡教授的回憶錄，我更加佩服他的學問與成就。他看事情的深度與廣度，也讓我印象深刻。

胡教授並不只是一位在半導體專業領域有卓越成就的學者。他對產業、社會，乃至於國家的發展，都有自己的觀察與思考。

視野超越晶片！從半導體技術看到國家未來發展

譬如，當電子產業在台灣的發展愈來愈蓬勃，這對一個國家而言究竟意味著什麼？我們應該如何看待這樣的發展？又應該如何面對它所帶來的機會與可能的問題？對這些超越半導體技術本身的議題，胡教授在回憶錄中也提出了許多值得深思的看法與建議。

這一點尤其令我敬佩。

本文摘自《拿出辦法來》 一位學者能夠在自己的專業領域做到世界頂尖，已經非常難得；更難得的是，胡教授並沒有把自己的視野局限在實驗室、電晶體或半導體技術之中。他能夠從科技看到產業，從產業看到社會，再從社會思考一個國家未來應該如何發展。

因此，讀完這本回憶錄，我所看到的，不只是一位傑出的半導體研究者，更是一位有深度、有廣度、有內涵，而且對產業、社會與國家發展都有自己獨到見解的學者。

能夠受邀為胡教授的回憶錄寫序，我感到非常榮幸。

從學生輩到台積電「他讓論文走進晶圓廠」

仔細想來，我甚至覺得，自己或許恰好是一個很適合來談胡教授對半導體產業貢獻的人。

年輕時，我是讀著胡教授論文的「學生輩」；從大學、研究所，到赴美留學與後來的職業生涯，我一次次地與胡教授當年的同班同學相遇。他們有的是我的老師，有的是我的指導教授，有的是第一位面試我的人，也有人後來成為我在台積電共同工作的夥伴。

我在台積電服務期間，親眼見證胡教授早年的研究與構想，如何一步一步從學術世界走進半導體製造，成為產業真正應用的技術。我不只是從論文裡知道胡正明教授，也不只是從他的回憶錄裡認識他的成就。我有幸站在半導體產業發展的現場，親眼看見他所播下的種子，經過多年之後開花結果。

從這個角度來說，我確實是一個非常幸運的見證者。

「三維電晶體之父」胡正明（右）舉行新書發表會，台積電董事長魏哲家（左）出席支持，兩人互相擁抱。 聯合報系資料照

病榻前震撼一幕 胡正明身體消瘦仍逐字寫下一生

今年8月，在長庚醫院那張小小的桌子前，我看到身體十分消瘦的胡教授，仍然低著頭，一個字、一個字，用英文寫著自己的一生。

當時我心裡想到的是「佩服」。

今天寫完這篇序，我心裡仍然是這兩個字。

佩服一位學者一生對知識的追求；佩服他的研究不只留在論文裡，而是真正改變了半導體產業；也佩服他在專業之外，始終以更寬廣的視野思考產業、社會，以及台灣未來的發展。

而我也深感幸運，在自己的求學與職業生涯中，能夠與胡教授以及他那一代傑出的半導體先驅有如此深的淵源。

我有幸讀過他的研究，有幸與他的同儕相遇，更有幸親眼見證他的發明從學術走向產業，成為推動半導體世界前進的力量。

能為胡正明教授的回憶錄作序，於我而言，其實不只是榮幸，更讓一段跨越數十年的因緣得以圓滿。

（本文推薦序作者為台積電董事長暨總裁）

（本文摘自《拿出辦法來》作者：胡正明)