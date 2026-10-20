手機不發燙、飛機不會突然失事 魏哲家：首任技術長「3大世紀發明」改變全世界

為了寫這篇序，我花了一些時間，把胡教授回憶錄的中文稿大致讀了一遍。讀完之後，更加深了我對胡教授在半導體世界的重大貢獻的認識，總括來說可以從三個方面來看。

飛機電子儀器為何不失靈？他破解「熱載子難題」

第一，是他對電晶體可靠性的研究。

「可靠性」這三個字，對一般人來說也許有些抽象，但對半導體與電子產品而言卻極為重要。一個電子元件不只要能夠運作，更重要的是，它必須經得起長時間的使用，仍然能夠安全、穩定地工作。

本文摘自《拿出辦法來》

想像一下，如果今天飛機上的電子元件突然失效，將會帶來多麼嚴重的後果？從這個簡單的例子，便能體會「可靠性」的重要。電子產品之所以能夠安全融入我們的日常、造福大眾，背後全仰賴對元件可靠性的深度了解、精準預測與嚴謹驗證。

胡教授深耕此領域多年，特別是針對「熱載子注入效應」（HCI）的研究。這個效應是半導體在微縮化過程中，十分關鍵也最讓人頭痛的可靠性難題。而胡教授正是成功釐清這個物理機制的靈魂人物！其研究成果對半導體元件可靠性的發展產生了深遠且核心的影響。

發明BSIM模型打造世界通用標準

第二，是他對電晶體模型的重大貢獻，其中最具代表性的就是BSIM。

如果要用最簡單的方式來說明，我認為「模型」就像是晶片設計者與半導體製造者之間的一種共同語言。

晶片設計者必須知道電晶體在不同條件下會如何運作，而製造者也需要有一套準確的方法來描述製程所製造出來的電晶體特性。兩者之間如果沒有一個精確而可靠的溝通媒介，就很難有效地把設計轉化成真正可以製造的產品。

胡教授與他的學生開發了BSIM，這套開放的模型成為全球標準，推動了全球半導體產業的快速發展。

目前，世界上絕大部分的半導體產品都是使用BSIM電晶體模型設計的，由此可見其重要性。

至於這些模型究竟如何運作，我就不在這裡班門弄斧了。有興趣的讀者，不妨直接從胡教授的回憶錄中尋找答案。

發明三維FinFET為摩爾定律續命

第三，也是影響極為深遠的一項，就是鰭式場效電晶體（FinFET）。

胡教授在柏克萊加州大學領導團隊投入這項研究。隨著電晶體愈做愈小，傳統平面式電晶體逐漸面臨漏電、功耗等問題。如何讓電晶體尺寸繼續縮小，同時又能有效控制電流，成為半導體技術繼續往前發展必須突破的關鍵。

FinFET的出現，為這個問題提供了一個重要的解決方向。透過三維的電晶體結構，閘極可以更有效地控制電流，降低漏電與功耗，使電晶體得以繼續微縮，讓摩爾定律得以繼續向前推進。

台積電董事長暨總裁魏哲家（左）出席台積電前技術長胡正明「拿出辦法來」新書發表會，他鼓勵大家多讀新書，不是為了知道鰭式場效電晶體（FinFET）怎麼做，而是可以了解胡正明在專門學問之外，展現出來的胸襟與氣度，這是社會必須要學習的。中央社

從手機到AI晶片都有台積電的足跡

1999年，胡教授領導的柏克萊團隊發明並發展FinFET。2001年，他回到台灣加入台積電，成為台積電首位技術長。在任期間，他參與台積電先進技術策略的制定與發展。

幾年之後，當半導體產業真正走到傳統平面式電晶體的極限，FinFET的價值開始全面展現。台積電的16奈米FinFET製程於2013年完成可靠性驗證，並於隔年進入量產。此後超過十年，FinFET成為先進半導體製程極為關鍵的電晶體架構，廣泛應用於智慧型手機、高效能運算以及今天的人工智慧晶片。

胡教授的研究與發明，絕對不只是學術上的成就。從可靠性、BSIM，到FinFET，這三項工作橫跨了半導體產業極為重要的三個層面：如何讓電晶體可靠運作、如何精確設計並製造晶片，以及如何讓電晶體繼續縮小、讓半導體技術持續向前。

（本文推薦序作者為台積電董事長暨總裁）

（本文摘自《拿出辦法來》作者：胡正明)