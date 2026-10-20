前台積電技術長大病初癒手寫英文回憶錄 魏哲家揭撐起台灣半導體「神仙班級名單」

今年8月，我到長庚醫院探望胡正明教授。

前台積電技術長大病初癒「手寫英文回憶錄」

看到我來訪，胡教授顯得有些驚訝。當時，他正坐在一張小桌子前寫文章。我問他：「在寫什麼？」他告訴我，他正在寫自己的回憶錄。

我忍不住偷偷瞄了一眼，只見紙上密密麻麻，全部都是英文。那一刻，我心裡不禁浮現兩個字：佩服。

本文摘自《拿出辦法來》

佩服他可以用英文寫自己的回憶錄；更令我佩服的是，當時的他尚未完全康復，身形看起來十分消瘦，卻依然雙眼有神、精神抖擻地坐在桌前工作。對一位一生投入研究的學者而言，或許研究與寫作早已不只是「工作」，而是生命的一部分。

為台積電技術留下重要影響

我初次聽聞胡教授，是在我還在求學的時候。當年讀到他有關半導體元件可靠性的研究，就知道他在這個領域是世界首屈一指的學者。真正有機會認識他，則是在他加入台積電擔任技術長之後。

而他在台積電服務的那三年，為我們日後的技術發展留下了深遠的影響。

現在回想起來，我與胡教授的淵源，其實頗為深遠。

胡正明大學同班同學們 對台灣半導體貢獻大

大學二年級時，我修了一門電磁學課，授課老師是吳慶源教授。吳教授正是胡正明教授的大學同班同學。後來我考進交通大學研究所，吳慶源教授又成為我的指導教授。

從交大研究所畢業後，我赴美進入耶魯大學深造。到了耶魯，我的博士指導教授是馬佐平教授，而馬教授竟然也是胡教授的大學同班同學。

等到我從耶魯畢業開始找工作時，第一個面試我的人是蔣尚義博士。巧的是，蔣博士同樣也是胡教授的同班同學。

多年以後，我加入台積電，赫然發現蔣尚義博士當時也在台積電；後來又發現，台積電當時的董事史欽泰博士，也是胡教授的同班同學。

一路走來，從求學到工作，我竟然不斷遇見胡教授當年的同窗。現在回頭看，不得不令人感嘆：那真是一個不得了的班級。一個班級裡走出了這麼多後來對台灣科技與半導體產業具有重要影響的傑出人物，確實令人刮目相看。

那天探望結束，我正準備離開長庚醫院時，胡教授突然叫住我。

他問我：「你可不可以幫我的回憶錄寫序？」

我心裡頓時嘀咕了一下：英文耶！要我用英文替胡教授的回憶錄寫序，這可真是一個莫大的挑戰。

魏哲家答應幫回憶錄寫序

可是看著當時大病初癒的胡教授，這個「不」字實在很難說出口。於是，我答應了。

答應得很乾脆，回到家卻後悔了一陣子。

還好，後來天下文化出版社告訴我，可以用中文寫，我總算鬆了一口氣。更有意思的是，現在還可以用人工智慧幫我整理草稿，連我自己都覺得很驚訝。不過這件事可不是我的發明，是我從祕書李小姐那裡學來的。

（本文作者為台積電董事長暨總裁）

（本文摘自《拿出辦法來》作者：胡正明)