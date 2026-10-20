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賣房全壓0050後3年資產從千萬變3800萬 網見細節驚：誰敢複製？

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

賣掉房子、全數投入0050，竟讓他在40歲就達成退休目標！一名網友分享，自己2022年手上約有1000萬元現金，3年前決定出售房產，將資金轉進0050，如今資產已累積至3800萬元，每年正向現金流約150萬元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，改變他人生的決定就是賣房，因過去每月須負擔約6萬元房貸，直到3年前賣掉房子、改以投資ETF為主，目前每年正向現金流來到150萬元，才發現40歲以前退休並非不可能。

這名網友進一步說明，過去10年靠著努力工作與自律，換來往後更自由的生活，目前雖然已退休，投資標的仍以0050為主，強調沒有使用槓桿，也不打算透過增貸擴大投資風險，並希望在50歲時將資產提高至6000萬元。他形容；至於賣房後住在哪裡，他則坦言目前與父母同住。

貼文一出後，不少網友都表示「台灣到底要怎麼買得起房，房價真的超憨」、「當股東比當房東好，股息時間到就入帳，都不用催，也不怕變垃圾屋或凶宅」、「果然不碰房產，人生才有望」、「我明年也打算做這個決定，希望可以在53歲退休」、「住家裡或租屋都是現在比較划算的選擇」、「跟我一樣的想法，所以我選擇住家裡」。

不過，也有網友回應「這條件太苛刻，一般人真的敢複製嗎？」、「有考慮過以後老了租房很難，甚至沒人租房給老人嗎？」、「我也是買房派，兩間房子的房貸大概7.2萬元，但我錢一樣放配息型商品，每年創造160萬元現金流，所以跟賣不賣房其實沒有什麼關係」、「以後股票市場變差怎麼辦？」。

賣房的資金該怎麼運用理財呢？本站曾報導，一名網友分享，目前有一間房產正在處理，出售後預計實拿約2000萬元，名下另外還有兩間房，一間自住、一間房租收入給媽媽，目前考慮將賣房資金投入ETF，規劃「1000萬0050、1000萬高股息」，同時也苦惱究竟該分批買進，還是一次直接進場？

對此，不少人仍推薦0050，建議「1000萬0050，1千萬等再次大跌，海力士、美光、Google 、Nvidia各買一點，躺著賺」；也有人主張「1000萬0050、200萬00929、300萬00924、剩下500萬現金留著抄底，本金大可以歐印，買了就刪APP」。

不過，也有另一派網友認為，原PO既然本金已有一定規模，可以同時考慮不同ETF與生活預備金，指出「50就抓大概100張左右，不會被扣二代健保就好，差不多剛好1000萬」、「50股息不要再投入，拿去換高股息或009816不配息的，讓他自己滾大就好，剩下1000萬先抓一年份的生活費，會看盤就拿一部分玩龍頭個股或正二」。

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