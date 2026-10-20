同性戀夜店槍擊至少49人亡…空氣都煙硝味 目擊者：槍響很快、槍手又換子彈

讓我們來看一個說真話的例子。二○一六年六月，美國佛州奧蘭多市（Orlando）的脈衝夜店（Pulse）舉辦了一場拉丁主題活動。脈衝是當地最大夜店之一，受到LGBTQ+社群喜愛，漆成黑色的單層建築和P字招牌是該市南橘大道（South Orange Avenue）上人們熟悉的地標。

脈衝是家歡迎任何人、強調包容性的店，因此總是被各行各業的人群擠滿。那個溫暖的六月夜晚，店家的活動很成功，吸引了超過三百人上門跳舞和享受音樂。

本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》

忽然間，駭人的掃射聲劃破音樂。一名手持突擊步槍的男子朝著人群開火，造成至少四十九人喪生，更多人受傷。這起事件成為晚近美國歷史上最慘重的恐怖槍擊事件之一。

一個表示自己目擊了槍擊的人告訴記者：

「……不不，是很快的槍響，砰砰砰砰砰砰砰，然後他好像在換子彈，又砰砰砰砰砰砰，又換子彈，我可以聞到空氣裡有煙硝味，所以我想完蛋了這是槍，不是鞭炮……」

他回憶自己可以「聞到空氣裡有煙硝味」，覺得這個氣味來自槍枝，而非鞭炮。這是一個說真話的證人，他甚至模仿了「很快的槍響」是什麼樣，以提供更多關於當時的感知細節資訊。這種敘述方式是真正經歷過事件的人一般都會採用的。

另一方面，假造回憶的人通常會用思考過程來填補故事，因為他們比較是透過思考，而非感知，來想像一件事的發生。

例如威廉斯說當他們意識到直升機被擊中：「嗯，我們設法降落」—這是描述認知或思考的用詞。

他沒有描述他聽到什麼或感覺到什麼，例如炮火擊中的聲音或機艙裡的喊叫，或者直升機急墜下衝時他們死命抓著什麼東西，他只是呈現了他猜測這種情境會有的思考過程。

我們的喜劇演員史蒂夫也一樣。他說第二架飛機撞上南塔的時候，他「判斷不出飛機究竟撞上了哪裡」，這也是描述認知的用詞（也缺乏感知經驗的細節）。

一架客機撞進一棟摩天大樓，史蒂夫分享目擊經驗卻只說無法判斷飛機撞上哪裡，不奇怪嗎？注意那些描述衝撞、巨響、身體感受的字。

如果一個人述說一件令他們震驚的事，卻都避不使用五感詞彙，我們就該問自己：這個人真的有說實話嗎？

（本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》作者：柯絲蒂．金恩 譯者：李忞)