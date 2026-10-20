快訊

拆廟！少年霸凌案引600人撻伐 張善政出手：下周二強拆中壢武和宮

MLB／旅美生涯起伏終圓夢 鄭宗哲憶披紅襪戰袍重返大聯盟淚灑記者會

雪崩後雪白狗狗消失山中！失蹤50小時靠AirTag奇蹟獲救 飼主見一幕哭了

聽新聞
0:00 / 0:00

同性戀夜店槍擊至少49人亡…空氣都煙硝味 目擊者：槍響很快、槍手又換子彈

聯合新聞網／ 時報出版
位在佛羅里達州奧蘭多市的同志夜店Pulse遭槍手闖入並掃射。 美聯社
位在佛羅里達州奧蘭多市的同志夜店Pulse遭槍手闖入並掃射。 美聯社

讓我們來看一個說真話的例子。二○一六年六月，美國佛州奧蘭多市（Orlando）的脈衝夜店（Pulse）舉辦了一場拉丁主題活動。脈衝是當地最大夜店之一，受到LGBTQ+社群喜愛，漆成黑色的單層建築和P字招牌是該市南橘大道（South Orange Avenue）上人們熟悉的地標。

脈衝是家歡迎任何人、強調包容性的店，因此總是被各行各業的人群擠滿。那個溫暖的六月夜晚，店家的活動很成功，吸引了超過三百人上門跳舞和享受音樂。

本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》
本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》

忽然間，駭人的掃射聲劃破音樂。一名手持突擊步槍的男子朝著人群開火，造成至少四十九人喪生，更多人受傷。這起事件成為晚近美國歷史上最慘重的恐怖槍擊事件之一。

一個表示自己目擊了槍擊的人告訴記者：

「……不不，是很快的槍響，砰砰砰砰砰砰砰，然後他好像在換子彈，又砰砰砰砰砰砰，又換子彈，我可以聞到空氣裡有煙硝味，所以我想完蛋了這是槍，不是鞭炮……」

他回憶自己可以「聞到空氣裡有煙硝味」，覺得這個氣味來自槍枝，而非鞭炮。這是一個說真話的證人，他甚至模仿了「很快的槍響」是什麼樣，以提供更多關於當時的感知細節資訊。這種敘述方式是真正經歷過事件的人一般都會採用的。

另一方面，假造回憶的人通常會用思考過程來填補故事，因為他們比較是透過思考，而非感知，來想像一件事的發生。

例如威廉斯說當他們意識到直升機被擊中：「嗯，我們設法降落」—這是描述認知或思考的用詞。

他沒有描述他聽到什麼或感覺到什麼，例如炮火擊中的聲音或機艙裡的喊叫，或者直升機急墜下衝時他們死命抓著什麼東西，他只是呈現了他猜測這種情境會有的思考過程。

我們的喜劇演員史蒂夫也一樣。他說第二架飛機撞上南塔的時候，他「判斷不出飛機究竟撞上了哪裡」，這也是描述認知的用詞（也缺乏感知經驗的細節）。

一架客機撞進一棟摩天大樓，史蒂夫分享目擊經驗卻只說無法判斷飛機撞上哪裡，不奇怪嗎？注意那些描述衝撞、巨響、身體感受的字。

如果一個人述說一件令他們震驚的事，卻都避不使用五感詞彙，我們就該問自己：這個人真的有說實話嗎？

（本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》作者：柯絲蒂．金恩 譯者：李忞)

編輯推薦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

收錢處理廢塑膠卻堆成垃圾山！這三間公司遭起訴追繳逾7千萬

假借廢塑膠再利用名義收取處理費，實際卻將廢棄物違法轉運、堆置。環檢警調聯手查獲潔○環保工程有限公司、佳○定股份有限公司及眾○股份有限公司等3家公司涉嫌非法清理廢棄物，苗栗地檢署日前偵查終結，依違反廢棄物清理法起訴6名涉案人員及3家公司，並向法院聲請沒收犯罪所得7,162萬餘元及相關犯罪工具。

前台積電技術長大病初癒手寫英文回憶錄 魏哲家揭撐起台灣半導體「神仙班級名單」

這位前台積電技術長在病榻上的驚人一幕，讓前來探望的魏哲家深受震撼。從求學、留美深造到進入台積電，魏哲家赫然發現，自己人生遇上的頂尖貴人與產業推手，竟然全部出自同一個神秘班級……

名主播節目上自爆在伊拉克戰場「搭直升機中彈」 專家一聽秒打臉：全是編的

名主播在節目大談戰地直升機中彈，卻被專家一眼識破造假。學者指出，人在誠實回憶災難時必定帶有特定細節，若少了「這項反應」，極可能全是謊言！…

你的手機晶片全靠他！曾拒英特爾、回台救火 張忠謀送5字成台積電稱霸關鍵

「你每天滑的手機、全球瘋搶的AI，背後都藏著他的革命性發明。當年台積電深陷技術生死關頭，張忠謀親手遞出一塊題著『5個字』的水晶牌；這位曾婉拒英特爾巨頭的學者，究竟如何憑一個破天荒的構想，讓台灣半導體徹底超車世界？」…

賣房全壓0050後3年資產從千萬變3800萬 網見細節驚：誰敢複製？

一名網友分享賣房全數投入0050，3年資產從約千萬增至3800萬、40歲退休，每年現金流約150萬；另透露與父母同住。

同性戀夜店槍擊至少49人亡…空氣都煙硝味 目擊者：槍響很快、槍手又換子彈

店家的活動很成功，吸引了超過三百人上門跳舞和享受音樂。忽然間，駭人的掃射聲劃破音樂。一名手持突擊步槍的男子朝著人群開火，造成至少四十九人喪生，…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。