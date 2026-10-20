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名主播節目上自爆在伊拉克戰場「搭直升機中彈」 專家一聽秒打臉：全是編的

聯合新聞網／ 時報出版
知名當紅主播假造直升機中彈故事。 示意圖／ingimage
知名當紅主播假造直升機中彈故事。 示意圖／ingimage

美國知名媒體人布萊恩．威廉斯（Brian Williams）的伊拉克戰地故事就是一例。

威廉斯是美國國家廣播公司電視台（NBC）《晚間新聞》（Nightly News）歷來服務最久的主播，他在卡崔娜颶風侵襲期間的播報贏得許多獎項及榮耀，於二○○七年入選《時代雜誌》全球百大影響力人物。

本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》
本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》

二○○三年，並非資深戰地記者但具有極高聲譽的威廉斯曾經受派至伊拉克，報導美軍的入侵行動。以任何標準來說，這都是一份極度危險的工作。

十年後，威廉斯對專訪他的脫口秀主持人大衛．賴特曼（David Letterman）談起在伊拉克戰場上的一次驚險遭遇：「我們的四架直升機中有兩架被地面火力擊中，包括我坐的那架。」

賴特曼深受震撼，詢問威廉斯他們意識到直升機被擊中後，情況是怎樣。威廉斯如此回答：「嗯，我們設法降落—安全降落，總算是成功了。迫降過程很快，很不順，我們落地後便困在那裡。」

你注意到這段說法裡沒有描繪五感的用詞了嗎？為什麼威廉斯沒有使用這些詞彙？他是資深記者，擅長寫報導、播報、採訪、評論，遣詞用字是他的專業。

他親身經歷這麼驚險的事，敘述時卻說得清淡如水，這不奇怪嗎？

就像史蒂夫，威廉斯的故事也是假的。

天災、火災、爆炸、槍擊、戰爭或任何其他嚴重災難性事件會使目擊者接收到超載的感官資訊。熱度、氣味、聲音、灼燙、閃光、槍響、尖叫聲、飛散的碎片：我們的所有感官會接收這些資訊，而且通常不會忘記，即使在輕微車禍等較小的事故中亦然。

學者觀察到，人們誠實回憶此類事件時，使用的語言或詞彙通常會與感知相關。他們會描述輪胎刮地的聲音、濃濃的黑煙、玻璃被砸破、有光在閃等等。

（本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》作者：柯絲蒂．金恩 譯者：李忞)

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