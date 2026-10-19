九一一死裡逃生是假的？喜劇巨星狂扯「驚天大謊」14年 鑑識專家用五感識破

你可曾遇過某個事件，使你決心改變你的人生，開始追逐你的夢想？你辭掉工作，遠赴他方，開始做你一直以來都想做的那件事？一個叫史蒂夫（Steve）的青年有過這種經驗。

從銀行員到喜劇演員

他遇到一件震撼他的大事，使他決定捨棄他在一家銀行的乏味工作，從紐約搬到洛杉磯，開始實現他的喜劇演員夢。畢竟人生可貴卻無常，一瞬間就可能終結。

史蒂夫於是來到加州。在洛杉磯打拚僅僅幾年後，他已經過著無比美好的生活。他爭取到他的第一個電視角色，在某個大受好評的節目中固定演出，隨後又接演了電影和幾部電視喜劇。

本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》

他在喜劇界一步一步往上爬，逐漸成為他夢想成為的明星笑匠，甚至有名到爆笑頻道（Comedy Central TV）找他拍攝他專屬的搞笑特別節目。

那個大膽追夢的決定是他所做過最棒的決定。他成了知名演員及藝人，能夠享受伴隨名氣而來的奢華生活方式。他追隨他的熱情，並且獲得成功，一切都如此美好，他的故事足以激勵人勇敢做夢。

但究竟發生了什麼天大的事，使他決定放棄一切，甚至不留戀熟悉的故鄉和安穩的工作？

自稱曾遇上911死裡逃生

他遇上了九一一事件。

那宿命般的一天，史蒂夫在雙子星大樓南塔五十四樓的美林證券辦公室上班。

「我就在辦公室裡，然後一號樓被飛機撞上了。然後我們就是，所有人都在逃，擠來擠去。」史蒂夫在二○○九年的一場專訪中告訴主持人。

「我到現在還會做惡夢，你知道的，夢見自己在墜落之類的。」第二架飛機衝撞南塔的幾分鐘前，史蒂夫逃到了街上。憶及當時，他說：「我判斷不出飛機究竟撞上了哪裡，所以試著打電話回辦公室，整個一片混亂。」

他能死裡逃生非常幸運。那場驚天動地的可怕事件讓他確定了他想改變自己的人生。之後那些年，他在無數專訪中描述他在事件當天的遭遇。

只不過他說的都是假的。

史蒂夫從來沒有在世貿雙塔工作過，他根本沒有親身經歷九一一恐怖攻擊，整件事都是他編出來的。他真是個厲害的演員。

鑑識專家指缺乏「五感」資訊

直到二○一五年，真相才曝光。《紐約時報》調查了史蒂夫的說法，發現他當時工作地點在紐約的中城區（Midtown district），距離世貿雙塔有好幾公里。

分析史蒂夫在這段專訪中說的話，我們甚至還不需檢驗他的說詞，就能從一些跡象聽出他在造假。他對那可怕一天的描述缺少感官知覺（sensory-perceptual）詞彙。

我們對事件的回憶是透過感知建立的：看見、聽見、聞到、摸到、嚐到什麼，連同事件發生的時間地點等背景資訊。回憶一件事的時候，我們習慣選擇能夠描述主要五感（視覺、聽覺、觸覺、味覺、嗅覺）的用詞。

詞彙如粗糙、柔軟、乾、濕、安靜、很吵、大聲、很香、頭暈目眩、砸落、涼、熱、天寒地凍、風大、瞥見、啪一聲、美味……等等，都描述了我們的感官知覺經驗。感知經驗的描述語彙亦可包括對身體內部狀態的感知（稱為「內感受」，interoception），或者對身體平衡、姿勢、動作的感知（稱為「本體感覺」，proprioception）。茲舉幾個簡單的例子：

視覺：「我轉頭，看見他手裡有把槍。」

聽覺：「酒吧裡非常吵，我們不得不用吼的。」

味覺：「我知道嘴裡流血了，因為有股金屬味。」

觸覺：「他的手冰冷而粗硬。」

嗅覺：「他的呼吸裡有菸草和啤酒的味道。」

內感受：「我的心砰砰砰地跳。」

本體感覺：「我身體前傾，這讓我覺得頭很暈。」

騙子的描述少了感官細節

騙子對事件的「回憶」裡，通常會缺少描述感知經驗的詞彙。他們設法編出或想像一件事的發生，所以杜撰的回憶中通常會有較多關於思考過程的資訊，較少關於感知細節的資訊。

有時他們會運用過往經驗或知識來創造說法．但即使在這類說法中，也找不到真實回憶會有的豐富五感描繪。辨識謊言時，我們要特別留意那些缺少描述感知細節的故事。

史蒂夫的九一一故事裡找不到任何描述感官知覺細節的字眼。他沒聽見尖叫，沒聽見巨大的撞擊聲或玻璃碎裂聲。他沒聞到燒焦味，沒看到濃煙或烈火。

大樓被飛機撞擊…他形容被「擠來擠去」

他唯一使用的五感詞彙是「擠來擠去」。史蒂夫或許有過在人群中被擠來擠去的經驗，但在描述自己置身於一棟被飛機撞擊的大樓時，用這種說法形容是非常奇怪的。

史蒂夫不去描述身在那棟大樓中的感知經驗，因為他根本不在場，難以編造具描述性的細節並融入他的故事中。基於這一點，我們可以且應該懷疑他在說謊。

經歷重大事件的人會透過五感記得當時的情況，並在回憶時提及。他們的回憶通常比較少敘述當時的思考，比較多是實際感覺；看見什麼、摸到什麼、聽到什麼、聞到或嚐到什麼味道。當人們重述令他們震驚的過往回憶時，我們應當預期會聽到五感詞彙。

（本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》作者：柯絲蒂．金恩 譯者：李忞)