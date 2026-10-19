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她和現任男友互道明天上班見竟成永別 前男友撬開車門先躲著再用武器敲她至死

聯合新聞網／ 時報出版
示意圖／ingimage
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好幾年前，離耶誕節不遠的某天，有個和我非常親近的人（讓我們稱他「迦勒」吧）提早下班回到家，明顯受到極大的驚嚇。

迦勒緩慢而斷斷續續地道出發生的事：今早他去值班的時候，幾個警察已經在工作地點等他，他們將他帶進一個房間，其中一人劈頭就對他說他女朋友死了，問他對此知道什麼。

迦勒和他女友是在職場認識的。他們兩人都二十出頭，相識幾個月後開始交往。她過去交過一任男朋友，曾經與此人訂婚，但後來自己主動將婚約取消。遇見迦勒的時期，她已經搬出和前男友合住過的公寓了。

本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》
本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》

她道出前男友是恐怖情人

耶誕節前夕，她和迦勒約了一天下班後一起吃飯。她在餐桌上靜靜向他吐露自己對前男友的恐懼。他是個有暴力傾向、善於利用情緒弱點操控他人、佔有慾極強的人。

她在取消婚約後被迫搬出從前他們一起住的地方，雖然那間小公寓其實是她的。她很高興能脫離那段虐待性的關係，但高興的同時，她深恐前男友發現她有新的戀情，會來找她麻煩。

她和迦勒說好暫時別在她出身的城鎮碰面，以免被住那裡的前男友撞見。該鎮距離他們工作地點不過三十分鐘車程。

他們吃完飯，迦勒陪她走回工作地點外的停車處時，天色已經暗了。他們在車邊又聊了一下，然後擁抱道別，迦勒拿出準備好的禮物送她。她想載迦勒回家，但由於時間已晚，迦勒堅持自己走就好，要她早點回家休息，記得路上小心。他們交換了一個吻，互道明天上班見。迦勒看著她坐上車，目送她將車開遠。

他再也沒能見到她了。

前男友跟蹤她、早就躲在車裡等她

無論她或迦勒都沒發現躲在車後座的那個男人。她的前男友跟蹤她到工作地點，撬開車門，躲在車裡等她。他看見迦勒和她一起出現，也看見迦勒送她禮物以及和她接吻。

他等到車子開得夠遠才突然鑽出來，威脅她將車開到他們共同住過的公寓。他一將她逼進屋內便開始猛烈攻擊她，用武器重複敲擊她，直到她失去意識，渾身是血，瀕臨死亡。接著，他冷靜地吞下一整盒止痛藥，並打電話叫救護車。

醫護人員和警方趕到時，迦勒的女朋友已經回天乏術。她前男友對他們撒謊，表示兩人相約自殺卻出了差錯。他被送到醫院接受救治，順利保住一命。

警方改變辦案方向

令人無法置信地，警方竟然開始將她的死當作自殺調查。他們為此來找她的同事問話，希望釐清她尋短的理由。迦勒也是被詢問的其中一人，他提供的資訊使警方終於改變偵辦方向，注意到前男友的殺人嫌疑。

被起訴後，她前男友在法庭上仍然繼續說謊，迦勒則陳述了推翻他說法的證詞。法官最後判定此人有罪，處以終身監禁。這個具有虐待傾向、殺害一名年輕女性的男子差點利用一個簡單的小謊逃脫了法網。

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（本文摘自《你可以不用被騙：鑑識語言學家教你聽辨謊言》作者：柯絲蒂．金恩 譯者：李忞)

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