去面試別再老實說「想加薪、有好相處的主管」！專家傳授應對神招看懂4個字

很多人去面試時，想的都是自己。你想找薪水更好的新工作，或是希望遇到比較好相處的主管，但面試官不想聽你說。

他們不想知道這對你的職涯規畫很有幫助，或者是轉換到另一個產業的好機會。他們只想聽你說明，你的技能將如何為他們的公司帶來價值。

本文摘自《會溝通的同事有祕密》

說到底，面試的關鍵其實很簡單：說出對方想聽的內容。要怎麼知道他們想聽什麼？你不需要猜，也不需要耍心機，只要把職缺說明當成你的大綱就好。

職缺說明上有寫他們想找善於合作的人嗎？那你就說自己善於合作！上面有寫他們在找具備團隊精神、能自動自發、又懂得運用資源解決問題的人嗎？哇，真巧！你就是一個懂得運用資源解決問題、具備團隊精神，而且自動自發的人！

如果他們問：「你為什麼想來這裡工作？」你說：「因為這會讓我的履歷看起來很加分，畢竟我想從醫療照護領域轉到科技業。」沒錯，這是實話。但這對面試官沒有任何幫助。

相反的，你可以試著說：我對這個職位非常感興趣，因為我熱中於運用科技改善我們的醫療照護系統。過去五年我擔任醫療照護行政人員期間，我在第一線親眼看見醫院科技應用還有很大的創新空間。

我很希望自己的技能與專業能派上用場，幫助Health Tech 讓新產品順利上市。我做過專案管理、跨部門協調，也做過系統導入的工作，加上我一直很想讓醫療體系變得更好，我覺得自己很適合這個位置。」

哎呀哎呀，看來你就是合適的人選了。

（本文摘自《會溝通的同事有祕密》作者：艾琳．麥高夫 譯者：陳珮榆)