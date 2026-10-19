面試該穿休閒風還是商務正裝？職涯專家建議：去看公司的Instagram或官網

我希望你每次走進面試現場時，都能準備充分、表現得體，隨時隨地都能大放異彩。在我們開始看應對範本之前，先分享我認為最重要的五星級、萬無一失的面試訣竅。

我知道，這個訣竅在字義上聽起來有點奇怪，但科學不會說謊，多年來已經被反覆研究過。事實就是：人們會喜歡並信任有吸引力的人。如果某個人符合一般大眾的審美標準，我們往往會假設對方值得信任、負責任，而且有能力。

本文摘自《會溝通的同事有祕密》

是的，這完全不公平，我不想開始岔題抱怨這件事，但這也是所有人難免會犯的毛病！這是潛意識的偏見，很多人在當下甚至沒有意識到自己正依循這種偏見做判斷。這也是為什麼任何負責面試的人，都非常有必要接受無意識偏見培訓的一個原因。不過，這就留到以後再抱怨吧。

好消息是，在某種程度上，你可以控制自己的外表。我真心拜託你：洗澡、刷牙、整理頭髮；如果平常會化妝，那就化妝；把衣服燙好、使用體香劑（老實說，可能要比平常多用一點）；然後別噴古龍水或香水，因為那會讓人頭痛。讓自己看起來整齊得體，別人就會以為你和你的外表一樣做事有條有理。

至於面試時該穿什麼，我有一條憲法等級的最高原則：你不會因為穿得太正式而失分，只會因為穿得不夠正式而扣分。永遠寧可穿得正式一點。

更具體來說，面試時有一條不成文的規則，那就是你的穿著應該比那家公司員工平常的打扮再正式一點。當然，疫情打破這條規則，因為現在很多人在家工作時都穿著睡衣（這不能怪他們）。

但如果那家公司的穿著風格是「精緻休閒」，比如牛仔褲搭配得體的上衣（可以想像矽谷科技男的穿著），你就應該穿得再正式一點，走「商務休閒」風格（可以想像梅根．馬克爾〔Meghan Markle〕在《無照律師》〔Suits〕裡的造型）。

對女性來說，商務休閒風格可以是好看的長褲或裙子，搭配襯衫，也可以搭上西裝外套，鞋子則選擇平底鞋或高跟鞋。對男性來說，商務休閒可以是西裝褲、釦領襯衫，再搭配牛津鞋或樂福鞋。

如果辦公室的穿著風格是商務休閒，你就應該再正式一點，也就是商務正裝。基本上就是成套西裝加正式鞋款，例如高跟鞋、樂福鞋或淺口包鞋。如果你比較想穿洋裝，就應該選擇專業、保守的款式。

如果那家公司本來就穿商務正裝，你當然應該打領結或穿晚禮服出現。（開玩笑的！）如果他們穿的是商務正裝，你穿商務正裝就好。到這裡就可以打住了。

如果你完全不知道這家公司的人平常怎麼穿，因為你還沒在那裡工作過（這還用說？），那就去看公司的Instagram頁面或官網，觀察照片裡的人都穿什麼。

記住，你不會因為穿得太正式而失分，除非你穿禮服去麥當勞面試！不過，老實說，他們大概會覺得很好笑，然後因為你很有個人特色而錄取你……

（本文摘自《會溝通的同事有祕密》作者：艾琳．麥高夫 譯者：陳珮榆)