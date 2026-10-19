「下班只想窩沙發」領高薪？職場老鳥：內向、討好型人格也能有溝通必殺技

能力差不多，為何有人升遷像坐快車道？

隨著職涯發展，我開始觀察並領會職場祕密語言，也就是那些成功人士用來達成目標的語言。我看過職場的成功女性在談判時一邊微笑，甚至還笑出聲來。

我也看過同事之間很有技巧的挑戰彼此的想法，提供直接卻不會讓人感到冒昧的回饋。我還看過有人能清楚表達自己的想法、分享觀點、主導對話，做出困難的決定，整個過程都不帶多餘的情緒。

我花了一段時間，也經歷大量的嘗試與犯錯，才學會這一切。我運用職場祕密語言打造出自己夢想的職涯。在研究這套「隱形課程」幾年後，我不再盲目的投履歷找工作，也不再向朋友抱怨煩人的同事。我開始有效經營人脈，主動與決策者溝通。在各種充滿機會的場合裡，人們開始會提起我的名字。於是，我夢寐以求的機會也開始主動找上門。

別再把「社恐」當成阻礙加薪的藉口

也許你會想：「很好啊，艾琳，但我是個內向又害羞的人，沒有你那麼外向、有自信！」我要告訴你一件事：我其實也是個內向、正在改掉討好型人格的人。我理想的星期五晚上，是窩在沙發上、蓋著厚厚的毯子，和我的狗還有老公一起看電影。

本文摘自《會溝通的同事有祕密》

事實上，我認識的許多（甚至可以說大多數？）成功人士，其實都相當內向。內向、安靜或害羞，並不代表你無法成為有影響力的領導者，或是擁有極為成功的職涯。內向又害羞只是你替自己編織的一個故事，我不太想這麼說，但這個故事對你一點幫助都沒有。

不要說那些削弱自身力量的故事。你和你想要的一切之間，唯一的阻礙就是自己。你想要的東西不會從天上掉下來。這一切都取決於你，你就是我們的內向小巨星（當然，如果你是個外向的人，你也是我們的巨星）。

如何獲得期望結果？花點時間想像一下，未來的你正過著夢想中的生活。不是你父母、兄弟姊妹或朋友的那種夢想生活，也不是我的夢想生活（我的夢想生活是住在牧場裡，領養幾十隻流浪狗，還開一家結合咖啡館的書店……好，回到正題）。是你的夢想生活，不管那是什麼樣子。我鼓勵你去做夢，並把這個夢想放在心裡。

開口溝通前，先鎖定你的「期望結果」

記住你真正想要的是什麼，就已經掌握良好溝通的一半技巧。在史蒂芬．柯維（Stephen Covey）的《與成功有約：高效能人士的七個習慣》（The7 Habits of Highly Effective People）中，第二個習慣是「以終為始」。你想要規劃前往目的地的路線，就必須先知道目的地在哪裡。說到底，你真正想要的結果是什麼？

接下來，我會把這個結果稱為你的「期望結果」，這一點請務必謹記在心。你的期望結果可能很大，例如拿到夢想中的工作；也可以很小，例如讓主管批准你的特休申請。但最重要的是，一旦你清楚自己的期望結果，就要用策略性溝通達成這個結果。

大多數人把說話當作達成目的的工具：發出聲音，獲得自己想要的東西。然而，語言其實非常有力量。什麼話該說、按什麼順序說、用什麼方式說、在什麼時機說，能做對這四件事是很稀有的能力。

真正掌握這項能力的人，會發現自己很快就走上實現目標的快車道。事實上，出色的溝通能力很可能是你在職涯（甚至人生）中最有價值的技能。一旦你掌握這個訣竅，你會驚訝的發現，各種好事會又快又輕鬆的接連落到你手上。

職場溝通遠不只是茶水間的閒聊，或是在Zoom會議剛開始時，不知道要說什麼的尷尬空白（「我們還在等一個人加入會議……」）。不論你現在從事什麼工作，或未來想做什麼工作，溝通能力都是職涯每個面向的核心。它是你拿到好工作、加薪、升遷、找到職涯導師的關鍵，而且它帶來的優勢還可以一直列下去。

當然，要在職場上取得成功，你還需要具備其他東西。你需要工作所需的技能、穿著得體、守時，還需要良好的工作態度。但一般來說，兩個能力都還不錯的人，其中一個職涯普普通通，另一個職涯發光發熱，差別往往就在於他們的溝通能力。

決定溝通成敗的「4大關鍵黃金時機」

我每天都會收到數百則來自社群的訊息、電子郵件和留言，大家都在問我該怎麼處理工作上遇到的各種問題。乍看之下，這些問題好像完全不同，但說到底都是同一件事：人際溝通。事實上，這些人都在問同一個問題：「我該怎麼跟______說______？」例如：

●「我要怎麼跟老闆說我需要加薪，不然我可能就想離職？」 ●「我要怎麼開口提出，為了婚禮多請一週的特休？」 ●「在沒有相關工作經驗的情況下，我要怎麼談薪水？」 ●「我該怎麼跟同事說不要再用我的馬克杯？」

有件事你必須先知道：在AI完全接管、機器人消滅人類之前，你的老闆是人、同事和客戶也都是人。專業溝通，本質上就是和人打交道，是在處理人際關係。

唯一能讓你順利與別人合作，讓他們願意聽你說、也願意接受你的想法與請求的方法，就是學會用人類的方式去和人類溝通（前提是AI還沒全面接管、機器人還沒正式登場）。

【節錄自：第一章 改變人生的祕密語言】

（本文摘自《會溝通的同事有祕密》作者：艾琳．麥高夫 譯者：陳珮榆)