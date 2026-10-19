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長抱科技股 掌握行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

在高油價、高通膨及高利率影響下，10月以來那斯達克指數走勢震盪。富蘭克林證券投顧建議，著眼科技股整體獲利基本面依舊強健，短線震盪無礙中長期多頭格局，已進場者應續抱，空手者可採分批加碼或定期定額策略，並以長期投資方式來參與AI行情，勢將能以更平穩心情度過震盪期。

近期在AI發展上仍持續突破，在Meta發布性能強大的個人AI助理Muse後，SpaceX AI、OpenAI也不甘落後，紛紛推出類似的AI助理以加入搶占AI代理市場的行列，而這將有助加速個人與企業採用AI助理並應用於日常工作中。

雖然大多數用戶仍停留僅使用在AI聊天機器人階段，然隨更輕易使用、不需額外安裝設備的AI助理陸續問世，未來AI採用有望進入另一波爆發期。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，就長期投資人來說，核心問題依然是如何讓AI更強大並持續創造經濟價值，若AI模型停止進步或企業無法從中產生有意義的生產力提升，AI基礎建設周期終將放緩，但如果AI性能持續提升，客戶持續找到AI的價值，各界料將持續投入巨額資本，試圖在降低風險的同時，捕捉越來越強大的AI所帶來的利益。自Meta推出AI助理Muse至今，由於免費使用，因而仍位居美國App Store下載排行榜前列；SpaceX AI的Grok Bot雖需付費，但也有許多支持者，能設定多個AI助理，甚至能指派一個AI總管來指揮所有的AI助理，幾乎可說是一間小型AI企業的雛形。

而OpenAI的AI助理Dots亮點在於「定期追蹤」，如：每天固定整理行事曆與待辦事項、持續蒐集某研究主題資料並整理成摘要等，有了這些AI助理，個人與企業將能更有效管理日常工作，進而騰出時間構思未來發展方向與新商業模式。

隨愈來愈多AI公司推出強大AI助理，AI助理正逐漸步入如生成式AI問世時的「百家爭鳴時代」，各家AI助理均有特色，而強大的AI助理勢必需要強大的AI模型、強大算力的晶片。

科技股 那斯達克 富蘭克林 Meta

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