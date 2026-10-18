住家裡薪水都花去哪？他見同事狂買名錶、出國 網曝經驗：每月存3萬

許多人出社會後選擇住家裡，不用額外負擔房租。不過有網友分享，自己買房後每月光是房貸與信貸就得繳2.6萬元，生活費則控制在1.5萬元左右，沒想到身邊住家裡的年輕同事，卻能買車、買名錶、收藏品，還經常出國，讓他忍不住好奇「住家裡的人錢都花去哪？」

原PO在Dcard發文表示，自己畢業後曾租屋生活，後來購買套房自住，目前每月房貸加上用於投資的信貸，合計約2.6萬元，生活費約1.5萬元，扣除開銷後還能存下幾千元。不過，家人過去經常嫌他存太少、花太多，直到最近聽見較年輕的同事討論買車、買錶、收藏品及出國旅遊，才發現扣除貸款後，自己的生活支出似乎並不算高，因此好奇其他住家裡的上班族如何分配薪水。

貼文曝光後，不少網友表示，住家裡省下的房租與生活費，反而讓自己能投入更多資金理財。有人分享「住家裡，一個月投3萬進去ETF」，月薪3.6萬元的他，因為不用負擔房租、水電、伙食及通勤費，每月剩下6000元就能用於遊戲課金。另一名網友則表示，月薪3.5萬元，每月拿3萬元投資ETF，其餘5000元用來和男友約會，偶爾購買衣服、飾品時，再從原本的投資預算中調整。

不過，也有人將收入花在提升生活品質，「買車、買手機、出國玩」、「醫美、按摩保養、名牌包、出國」、「股票、手遊、男友」，還有人表示，住家裡的好處就是可以把錢花在自己想做的事情上。另有網友認為，若薪資只有4萬至5萬元，即使不用繳房租，要同時負擔買車、名錶及頻繁出國的開銷仍不容易，猜測原PO同事可能有其他經濟支援。

也有人指出，住家裡不代表完全沒有生活負擔，部分人仍需支付孝親費、家用、水電或交通費。一名網友分享，自己每月孝親費就要2萬元，可能還需負擔生活用品、保險、水電及車輛保養等開支。對於原PO每月生活費僅1.5萬元，有人直呼「你生活費15000超省了」，提醒他不必拿自己與旁人的消費習慣比較，畢竟每個人的收入、家庭支援及財務目標都不相同。